114443

Información General Eduardo Braunschweig

Para el abogado especialista en la materia lo que "realmente" sucede es que "las propuestas no son buenas". El 30 de junio vence las posibilidades para que jubilados acepten o no la oferta. Escuchá el audio de 98 POP.



Eduardo Braunschweig en "Mejor de mañana"

El abogado, Eduardo Braunschweig, habló este martes en el programa radial "Mejor de mañana" sobre la Reparación Histórica y recordó que "fue una ley que se dio por mayo de 2016. Estaba destinada a dos millones y medio de jubilados pero las ofertas que está haciendo el ANSES llega al 50%, con lo cual todavía falta tiempo por recorrer".

Agregó que "la primera fecha de vencimiento era fines de febrero de este año y se extendió hasta el 30 de junio para que jubilados acepten o no acepten si es que tienen la propuesta formulada".

Hizo hincapié en que "realmente las propuestas no son buenas. Ese es el punto central. La Reparación no se rige por los mismos índices que dice la Corte que debe tomar entonces normalmemte en casi todos los casos es más bajo de lo que corresponde a cambio de que el jubilado renuncie y no inicie el juicio" o abandone si es que ya lo comenzó.

Según el letrado, todo "depende de la edad y el estado de salud" de la persona que quiere acceder al beneficio o porque no le queda otra. El tema es bastante complejo".

El dato significativo que aportó en la entrevista es que de cada 10 jubilados que han recibido la propuesta, sólo uno encontró beneficios, a dos le ofrecieron la mitad y a los 7 restantes no les resultó significativa.