Detuvieron en Necochea a un hombre que era buscado por una causa por abuso

114476

Policiales

Se trata de Agustín Casado, sobre quien recaía desde hace ya varios meses un pedido de captura nacional e internacional. Será indagado en el transcurso de esta mañana por la fiscal María Paula Serrano.

En el inicio de la tarde de ayer se logró la captura de un hombre de 37 años, quien era intensamente buscado desde hace ya varios meses, todo en el marco de la investigación de agresiones sexuales que habría tenido como víctimas a dos adolescentes.



La captura se llevó adelante en Necochea en un operativo realizado por agentes de la DDI de Azul. El acusado será indagado esta mañana, en una audiencia que prácticamente marcará el cierre de la etapa preparatoria de la investigación, todo como antesala a la elevación a juicio de las actuaciones.



Según confiaron distintas fuentes consultadas por EL POPULAR, la captura se hizo efectiva alrededor de las 15, en el marco de un procedimiento de seguridad encabezado desde la DDI de Azul y siguiendo directivas de la fiscal de la causa, la doctora María Paula Serrano, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4.



Se trata de Agustín Casado, sobre quien recaía un pedido de captura nacional e internacional que tenía más de un año de data y algunos operativos con saldo negativo en su haber.



La pérdida del rastro del acusado se dio prácticamente de manera simultánea al pedido de su detención. Desde su defensa particular, realizada por el doctor Marcelo Fuche, se elevaron numerosos planteos de queja y apelaciones pero ninguno cosechó resultado favorable, ya sea del Juzgado de Garantías en una primera instancia o de la Cámara azuleña ante distintas apelaciones. Vale recordar que se había requerido no sólo la eximición de prisión, sino también la recusación de la funcionaria que encabeza las actuaciones.



La imputación contra Casado es por los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante, tres hechos en concurso real entre sí", un encuadre penal en el que se le imputan las posibles agresiones sexuales contra dos adolescentes.



Por cada uno de esos delitos será indagado en el transcurso de esta mañana, cuando sea remitido desde Azul, donde ayer permanecía alojado. La propia titular de la fiscalía Nº 4 será la encargada de notificarlo formalmente de cada una de las actuaciones en su contra y luego ofrecerle la posibilidad de prestar declaración indagatoria. Luego sería remitido a la Unidad Penal Nº 38 de Sierra Chica.



EL POPULAR logró conocer también que con la audiencia de declaración indagatoria quedará prácticamente terminada la etapa preparatoria de la causa. Es más, según se añadió, en caso de que el acusado haga uso de su derecho de negarse a prestar declaración indagatoria efectivamente todo estará en condiciones de ser elevado a juicio.



En ese caso, según lo marca el Código Procesal, ese planteo deberá ser esgrimido en principio ante el Juez de Garantías, que deberá correr a la defensa para que se proclame a favor o en contra. Culminado ese plazo, el propio juez resolverá si efectivamente la causa está o no condiciones de ser dirimida en audiencias de debate en un juicio oral.