"Estábamos en el límite de poder seguir prestando el servicio de agua"

114496

Información General Ignacio Aramburu

Tras la decisión de que las decisiones tarifarias dejen de depender del HCD y pasen a la Provincia, el funcionario destacó que ahora esperarán formalidades para "readecuar las tarifas".





Ignacio Aramburu en 98Pop

En pleno tratamiento por la Rendición de Cuentas, apareció un proyecto para nada menor. Por mayoría, el HCD decidió que las tarifas de agua y obras sanitarias las decida el organismo de control provincial, la Autoridad Del Agua (ADA).



Esto tuvo varias críticas, algunas menciones de ventajas, revelaciones (como la aparición de una causa judicial de este tema) e incluso datos políticos. Pero faltaba el aporte de una voz principal.

Se trata de Ignacio Aramburu, presidente de Coopelectric, que en diálogo con EL POPULAR explicó los alcances, las ventajas, las situaciones y su postura con respecto a los temas. Incluso, señaló que la causa judicial no es nueva: lleva más de un año. De este y varios otros temas charló con este Diario.

-¿Cómo valoraron esta decisión del HCD? ¿Cuáles son las implicancias de que las tarifas ahora sean definidas por el ADA (Autoridad del Agua)?

-Compartimos la resolución que tomó el Concejo, entendemos que si bien no es una solución inmediata creemos que la Provincia, con los organismos técnicos que tiene, son tarifas que se acercan a lo que nosotros pedimos y que nos permitirían tener una ecuación al menos equiparada entre ingresos y egresos del agua. Esto era, como todos saben, un problema grave. Estábamos en el límite de poder seguir prestando el servicio por la pérdida mensual que da. Había solamente dos caminos o salidas posibles. Una era que el Concejo otorgara un aumento que permitiera la equiparación ingresos y egresos. O determinar esta adhesión al marco regulatorio provincial. Y de esa manera entendemos que (si bien no es inmediato) en el corto plazo se fijará una tarifa que contemplará lo que nosotros pedimos siempre. Que la tarifa compense los costos que tiene la prestación del servicio.

-Mencionó el corto plazo, ¿hay tiempos puntuales en torno a una posible suba? ¿Primero deben esperar la promulgación y de ahí presentar documentación al ADA?

-Siempre hemos tenido relación, como prestatarios del servicio de agua, y más allá de que no estaba la adhesión, con lo que era el Ocaba y ahora con el ADA. Luego de los plazos formales de promulgación de la ordenanza, entendemos que estamos haciendo la solicitud para que el ADA fije la tarifa. No sabemos cuánto es lo que va a demorar. Pero no estamos hablando de mucho tiempo.