La Decana de la Facultad de Derecho expuso en la Cámara de Diputados

Información General Debate por la despenalización del aborto

Laura Giosa, la autoridad máxima de la Facultad de Derecho de la Unicén estuvo presente en una nueva jornada de depate por la despenalización del aborto.



El debate sobre los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados entró esta semana en la recta final, con las últimas dos rondas de expositores que se realizaran hasta el próximo jueves. La jornada fue organizada en dos turnos, donde expusieron más de 50 invitados a favor y en contra de la despenalización. Ambas posturas se presentaron en forma intercalada para generar mayor intercambio de argumentos.



En ese contexto, la decana de la Facultad de Derecho y especialista en Derechos Humanos, Laura Giosa, compartió su mirada a favor de la despenalización, junto con otros expositores como la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín; el abogado especialista en niñez, adolescencia y familia, Gabriel Lerner; el Doctor en Derecho y Ciencias Sociales Carlos Lista; y la Licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales Daniela Yozzi, entre otros.

Giosa comenzó su discurso agradeciendo la posibilidad de dar su opinión en la Cámara de Diputados de la Nación y al colectivo de mujeres de la Unicen, a las estudiantes, docentes, graduadas y no docentes que apoyan y continúan su lucha en este tiempo.

"El debate abierto sobre la legalización del aborto busca dar respuesta legal a una realidad histórica y vigente, que se ha intentado ocultar obligando a la clandestinidad. Las mujeres abortaron, abortan y abortarán, y las condiciones en que lo realizan marcan una brecha entre las pobres y las que tienen medios, profundizando así las condiciones de desigualdad", expresó.

"Más de tres mil mujeres han muerto producto o consecuencia de abortos clandestinos. Hoy somos parte del mayor debate sobre los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos que se ha dado en nuestro país. Su vulneración, ya se ha dicho, implica violaciones a los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica y moral, a la autonomía, a la intimidad, a la dignidad, a estar libre de violencia y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la igualdad de las mujeres, adolescentes, niñas y personas con capacidad de gestar en nuestro país. Estamos acá discutiendo la ampliación y el alcance de estos derechos, estamos acá haciendo historia", subrayó Giosa.

"Exigimos las mujeres más y mejores derechos"

En su discurso la Decana se dirigió puntualmente a los diputados nacionales para que tengan en cuenta al momento de legislar, que "no hay ninguna norma de nuestra Constitución Nacional ni de ningún instrumento de Derechos Humanos que obligue al Estado Argentino a sancionar penalmente a las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo. La interpretación falaz y forzada de la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, sumado al intento de discusión fuera de los parámetros de democracia y pluralidad, con el objetivo de imponer una determinada moral a quienes no la compartimos, ha llevado y aún hoy lleva al estado Argentino a incumplir las obligaciones que surgen de los estándares internacionales de DDHH".





Posteriormente, Giosa reafirmó su opinión comentando distintos ejemplos de organismos internacionales.

Para finalizar, en los últimos minutos de su discurso expresó que "el Congreso de la Nación tiene la oportunidad histórica de derogar la legislación que penaliza y persigue a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, adoptando medidas como la aprobación del proyecto del aborto legal para así cumplir con las obligaciones internacionales asumidas al ratificar todos los tratados de Derechos Humanos de los que somos parte".

"De esta manera -resaltó-, lograr que ninguna mujer más muera en nuestro país por aborto en condiciones de clandestinidad. Es necesario cumplir con las obligaciones de que surgen del derecho internacional, es una deuda pendiente con la sociedad, con la comunidad internacional y con las mujeres y personas en capacidad de gestar. Exigimos las mujeres más y mejores derechos, les pedimos que legislen con enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género; no es una exigencia solamente de la sociedad sino de la comunidad internacional. Pedimos entonces educación sexual para definir, anticoncepción para no abortar y aborto legal para no morir". (El Tiempo)