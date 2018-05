El intendente junto a concejales oficialistas recibe a farmacéuticos

114557

Así lo confirmó el titular del colegio local, Alberto Gómez. El mundo farmacéutico considera que se está cerca de un triunfo sobre la intención de la cadena Farmacity de desembarcar en provincia.

Al menos, el titular del colegio local, Alberto Gómez, dijo que "se visualizó el tráfico de influencias y violación de las leyes puesto que esta cadena farmacéutica no declaró en la oficina anticorrupción la sociedad anónima que mantiene".



En diálogo con EL POPULAR, señaló que Mario Quintana, el funcionario involucrado en esta firma, habría mentido porque dijo que "tenía solamente el 3 por ciento de las acciones cuando se sabe que tiene todo el control y le ha dado poderes a gente de su confianza. Es decir, no se desprendió de la cadena comercial".



Hoy habrá en Buenos Aires una presentación en el Congreso Nacional de un proyecto de ley para dictar una nueva norma para las farmacias. En principio, y como eje rector, "no permite que las sociedades anónimas sean propietarias de las farmacias y considera que éstas son extensión del sistema de salud".



Y además, como parte de la reacción contra la incursión de Farmacity en la Provincia, Gómez anticipó que "se presentaron proyectos de ordenanza y se van a tratar en los próximos días, para fijar los mismos argumentos de la nueva ley. Además, -agregó- el sábado habrá una reunión del colegio con el Intendente y el bloque de concejales oficialistas".

