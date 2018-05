Marcos Peña: "La ley que limita la suba de tarifas está vetada"

114561

Política

El funcionario habló luego de conocerse la aprobación de una ley que retrotrae las tarifas a 2017. Justificó la medida del presidente y aclaró que "no respeta el mandato constitucional del parlamento".



El jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña, habló esta mañana desde Casa Rosada y justificó que la ley aprobada durante la madrugada fue vetada porque "no respeta el mandato constitucional del parlamento" e insistió en que no es facultad del Congreso fijar tarifas . Además, advirtió que es una ley que va en contra del federalismo.

Luego de que la oposición peronista en el Congreso sancionara esta madrugada el proyecto que retrotrae las tarifas de los servicios públicos a noviembre del año pasado, el presidente Mauricio Macri vetó la decisión, algo que ya había sido anunciado incluso antes de la votación.

"Va en contra de los intereses de las provincias y no lo podemos permitir. Es una ley irresponsable porque no fundamenta de dónde se paga aquello que se votó, que equivale a toda la obra pública al interior del país, a todo el sistema universitario de la Argentina, a dos veces la UAH que pagamos todos los argentinos para proteger a los sectores vulnerables, a todo el presupuesto de seguridad y defensa de nuestra república", indicó Peña ante un grupo de periodistas.

Asimismo, el jefe de Gabinete aseguró que incluso varios de los legisladores que votaron a favor del proyecto sabían que no podía seguir adelante porque era inviable: "Casi todos los que han trabajado en esta ley en privado nos decían: 'Van a vetarla, ¿no?'".



Peña volvió a cargar contra el kirchnerismo a la hora de defender la decisión del Gobierno e insitió en que el compromiso que tienen es con la verdad. "El fundamento conceptual de lo que se votó ayer es la política tarifaria del kirchnerismo, que fue de mentira, de vaciamiento del sistema energético y que nos llevó a los problemas que hoy estamos enfrentando", dijo.

Además, respecto de la dirección que tomará Cambiemos en lo que le queda de mandato, el jefe de Gabinete indicó que la idea es ratificar el camino propuesto: "Estamos convencidos que la mayoría de los argentinos quiere seguir por este rumbo".

"Convocaremos a todos los argentinos a sumarse para hacer el trabajo necesario con la verdad sobre la mesa, para sacar este país hacia adelante. Tenemos un gran desafío: seguir asumiendo la tarea compleja de adecuarnos a esta situación mundial. La Argentina tiene que hacer los esfuerzos necesarios para acercar su presupuesto al equilibrio más rápido".

Peña, que confirmó que a media mañana el Presidente brindará una conferencia de prensa desde Salta, se refirió a las elecciones del próximo año y aseveró: "Nosotros creemos que Cambiemos va a ganar en 2019".

Por último, volvió a hablar sobre la necesidad de diálogo como parte del cambio: "Vamos a seguir impulsando el diálogo, lo que no implica que vayamos a negociar la verdad, la falta de transparencia, la vuelta al pasado. Los argentinos no quieren eso. Podemos escuchar y tomar ideas pero no podemos negociar con la idea de mentir o ser irresponsables con los fondos públicos".

El proyecto para frenar el aumento de tarifas (que ya fue vetado) se convirtió en ley esta madrugada, luego de un largo debate, por 37 votos a favor, 30 votos en contra y 5 ausentes.

(La Nación)