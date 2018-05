114568

Juan Domingo Herrera se califica como un "carnicero chico", al tiempo que relató los inconvenientes que acarrea ir hasta Azul para faenar.



El no funcionamiento del Matadero Municipal complica a los pequeños comerciantes del rubro. Juan Domingo Herrera habló con Canal Local y contó su situación personal.

"Estoy complicado. No podemos matar ni cordero o lanar y yo estaba defendiéndomela con eso", comenzó diciendo en Noticias.

"Las cosas siguen aumentando y la venta que tenía para zafar era el cordero", agregó al tiempo que asegura que viajar al Matadero en Azul implica aún mayores gastos "y ese adicional lo tengo que volcar a la carne".







Hizo la diferencia entre aquellos matarifes que tienen los recursos económicos para viajar y los "carniceros chicos que 'estamos en el horno'".

Respecto de la vecina ciudad , detalló que no "hay cupos" disponible y "hoy no dan abasto y no tienen para seguir agregando" personal para sumar aún mayor cantidad de matanza.



"¿Los (carniceros) chicos qué hacemos? ¿Dónde vamos? No podemos en Bolívar porque no matan ni cordero ni lanar", reiteró sobre la aguda situación que le toca vivir. ''Necesitamos que el Matadero funcione y en una ciudad como Olavarría es increíble que no tengamos".

Lo que ocurre actualmente con el Matadero es parte de un problema más grave que comenzó meses atrás y que tuvo uno de sus últimos capítulos a inicios de mayo cuando los trabajadores se manifestaron frente al Municipio y en el local propiedad de la concesionaria "Mil Ocho MGJ SRL", quien ganó la licitación para la explotación comercial, y que ese mismo día rescindió el contrato con la comuna.