Renunció el director de Educación Superior provincial

Política Tras declaraciones de Vidal

La Gobernadora bonaerense hizo referencia a las Universidades Públicas comparándolas con la pobreza en Argentina

El director de Educación Superior, Ariel Domene, renunció este jueves a su cargo en la Dirección General de Cultura y Educación que conduce Gabriel Sánchez Zinny, según le confirmaron fuentes oficiales a DIB.



La dimisión se da un día después de las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal sobre las universidades públicas en la provincia que desataron fuertes críticas. "¿Es justo llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad?", se había preguntado la mandataria en un almuerzo organizado por el Rotary Club.

Desde la cartera educativa le confirmaron a DIB la renuncia, aunque no dieron detalles sobre las causas. "No hay ningún tema conflictivo" y "no tiene nada que ver" con las declaraciones de Vidal, aseguraron. (DIB)