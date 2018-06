La Marcha Federal concluye con acto central en la Plaza de Mayo

114625

Política

Las columnas se movilizaron desde diferentes puntos de la Argentina. La movilización es encabezada por militantes de Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.



La Marcha Federal por Pan y Trabajo, que se extendió a lo largo de toda la semana con columnas que se movilizaron desde diferentes puntos de la Argentina, desemboca este viernes en la Plaza de Mayo, donde se realizará el acto de cierre.



Allí, en las puertas de la Casa Rosada, militantes de organizaciones sociales y referentes gremiales y de derechos humanos reclamarán el tratamiento urgente de cinco leyes "necesarias para los sectores más vulnerables": la emergencia alimentaria, la urbanización de barrios populares y la suspensión de desalojos, una ley de Agricultura Familiar, una ley de Emergencia en Adicciones y un proyecto para que el 25% de la obra pública sea realizada por cooperativistas.



La movilización es encabezada por militantes de Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), junto a varias agrupaciones sindicales y políticas que se sumaron en las últimas semanas como Camioneros, la CGT, las dos CTA y el gremio La Bancaria.



Los dirigentes también expresarán su rechazo al veto del presidente Mauricio Macri de la ley para retrotraer el precio de las tarifas y a las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional por auxilio financiero.



Los oradores principales de la jornada serán Juan Carlos Alderete, de la CCC; Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, y Esteban "Gringo" Castro, de la CTEP, aunque podrían hablar también el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la líder de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, entre otros referentes sociales y sindicales.



"Nosotros iniciamos una movilización por trabajo y vamos a terminar haciendo un acto por la paz, porque este es un Gobierno que reprime y que no escucha", lamentó Menéndez.



La Marcha Federal partió el lunes pasado desde La Quiaca, Posadas, Bariloche, La Rioja y Ushuaia, y siguió rumbo a Buenos Aires, con escalas en varias ciudades del interior del país como Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario, Resistencia, Corrientes, Santa Fe, San Juan, Mendoza, San Luis, Neuquén, General Roca, Cipolletti, Trelew, Caleta Olivia, Santa Rosa, Mar del Plata, Tandil y La Matanza.



Las organizaciones sociales que vienen del oeste partirán a las 9 desde la iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, donde montaron una vigilia, mientras que la que llega desde el sur, saldrá a las 12 desde el Puente Pueyrredón, y la que proviene del norte pasará a las 14 por Retiro, se informó.



El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño mantuvo una reunión con los organizadores para acordar los operativos policiales que se desplegarán en la Capital Federal: según se informó, los uniformados trabajarán conjuntamente con el Cuerpo de Agentes de Tránsito para organizar los cortes de calles que se generarán durante la jornada.



"Esta reunión, como ya hicimos en otras oportunidades, es para ponernos de acuerdo en una serie de puntos básicos pensando en la marcha de mañana. Siempre lo que intentamos es el equilibrio entre los dos derechos, que se puedan manifestar pero que no afecte al resto de la ciudadanía", afirmó Marcelo D ´Alessandro, secretario de Seguridad porteño.



Todas las columnas confluirán en la Plaza de Mayo para realizar a las 16 el acto de cierre, en el que reiterarán sus reclamos al presidente Macri. "Por eso cambiamos la sede del cierre de la marcha del Congreso a la Plaza de Mayo, porque entendimos que le teníamos que pedir al Presidente que no vete la ley de tarifas. El Gobierno va a toda velocidad a estrellarse contra una pared", precisó Menéndez.



De esta jornada participará un importante sector de la CGT, la CTA Autónoma, el Frente Popular Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), además de partidos políticos como el PJ bonaerense y varios de izquierda, como el PTS, el PO y el MST. "Es tiempo de unirnos contra el ajuste, los despidos, los tarifazos, la inflación, y los abusos de poder que tienen su correlativo en las cifras en aumento de la pobreza", concluyó Menéndez. (Ambito)