"Por mes estamos sumando alrededor de cinco y seis familias"

Información General Red Solidaria pidió una reunión con el Intendente

El coordinador de Red Solidaria en nuestra ciudad se refirió al delicado contexto que atraviesan. Solicitaron una audiencia al Municipio pero hasta ahora no han sido escuchados.

En diálogo con Diario EL POPULAR, el coordinador local de Red Solidaria, Ramón Leguizamón aseguró que "todo está muy complicado. Nosotros venimos de mal en peor. Acá la gente colabora con ropa y alimentos; pero se necesita sobre todo leche".

Puntualmente, Leguizamón hizo hincapié en que "lo que más necesitamos son alimentos no perecederos, leche en polvo o larga vida y más que nada todo lo que sea alimentos. También por supuesto frazadas, que tenemos una demanda muy importante" agregó.

Respecto de la ayuda de entidades gubernamentales, ya sean locales, provinciales o directamente nacionales, Leguizamón reveló que "no estamos recibiendo nada. Pedimos una audiencia con el Intendente y no hemos tenido ninguna respuesta. Esto fue hace varios meses y no nos respondieron nada. Estamos insistiendo con el pedido. Hace unos días atrás mandamos otra carta pidiendo una nueva audiencia para ver qué pasa. Esta es la segunda, ya a la tercera vez no vamos a insistir más porque va a ser imposible" reconoció el coordinador.

En esta oportunidad, concretamente se solicita en la carta "una petición para una audiencia y tener la posibilidad de una reunión con Galli. Ahí vamos a puntualizar en los pedidos de la gente y las necesidades que tienen. Tenemos vecinos que están muy complicados por no conseguir trabajo y no poder mantenerse día a día" reflejó Leguizamón.