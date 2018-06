Plan de lucha: habrá asambleas en las escuelas

114636

Información General El martes y miércoles próximo

A través de un comunicado, el Frente de Unidad Docente "denuncia la irresponsable inacción del Gobierno Provincial frente al conflicto en Educación".

El martes 5 y miércoles 6, gremios realizarán asambleas de escuelas para resolver la continuidad y profundización del plan de lucha.



A través de un comunicado, el Frente de Unidad Docente Bonaerense "denuncia la irresponsable inacción del Gobierno Provincial frente al conflicto en Educación. Exigimos, a 4 meses de iniciadas las reuniones paritarias y pasados más de 30 días en que no hemos recibido convocatoria desde el Gobierno, una urgente respuesta al legítimo reclamo salarial que expresamos en representación de todos los Docentes de nuestra Provincia.



En consecuencia y porque no podemos seguir esperando una respuesta que no llega, mientras que nuestro salario se deteriora día a día, al igual que la calidad de vida de cada Docente bonaerense, comunicamos que se realizarán el próximo 5 y 6 de junio asambleas de escuelas para resolver la continuidad y profundización del plan de lucha". El Frente está compuesto por los sindicatos AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA.

Desde Suteba, en diálogo con El Popular, se explicó que en las asambleas "se establecen acuerdos en los tiempos que se pueda hacer porque cada institución tiene una dinámica distinta", dependiendo del nivel de escolaridad.



Las instancias pueden ser "recreos, horas institucionales" con el objetivo de reunirse y dialogar respecto de la continuidad del plan de lucha.

