En un emotivo acto, impusieron el nombre "Diego Wagner Clar" al Parque Lineal

Información General Villa Magdalena

Del encuentro participaron los familiares del olavarriense que formaba parte de submarino desaparecido en 2017. La colectora paralela al Parque Lineal lleva el nombre de "ARA San Juan".

Esta mañana se realizó el acto de imposición de nombre "Diego Wagner Clar" al Parque Lineal del barrio Villa Magdalena, ubicado sobre Circunvalación entre Colón y San Martín.

El encuentro, del que participaron los familiares del olavarriense que integraba la tripulación del submarino al momento de desaparecer el 15 de noviembre y funcionarios encabezados por el intendente Ezequiel Galli.

En el inicio del espacio público se ubica un cartel con la leyenda "Parque Diego Wagner Clar en homenaje a nuestro héroe del ARA San Juan por su compromiso con la Patria".



Al final del recorrido, sobre calle Alvaro Barros se ubica el monolito que representa al buque del que nada se sabe desde hace casi siete meses.

Durante el acto, que estuvo cargado de emoción, el jefe comunal hizo entrega a la familia de Wagner de la ordenanza aprobada en la primera sesión del Concejo Deliberante tras una propuesta del intendente, que fue previamente enmarcada.

Tras saludar a funcionarios, Guarnición del Ejército, ex combatientes, vecinos del barrio Villa Magdalena y familiares de Diego, el Intendente expresó su emoción por este homenaje y destacó: "Voy a contar una intimidad: me pidieron un lugar para tomar mate cerca de Diego, una placa. Surgió la posibilidad de ponerle nombre a este hermoso parque y no dudamos en ponerle el nombre de Diego, que es un héroe para nosotros. Es un héroe de la Patria. Nos pareció importante que este parque lleve su nombre".

"Lamentablemente Miguel (el escultor) no nos pudo acompañar, pero le agradecemos que haya emplazado esta escultura, para que todos tengamos a Diego en el recuerdo, en un lugar de esparcimiento, lindo, donde vienen los chicos a jugar, donde ustedes puedan recordarlo con todo el amor que sienten", destacó Galli. Para concluir, el Intendente agradeció "al Concejo Deliberante por haber aprobado sin dudar la Ordenanza, a Miguel por la escultura, al Gobierno Nacional - hoy íbamos a tener la visita de la vicepresidenta Gabriela Michetti y de la subsecretaria de Vivienda y Hábitat Humano Marina Klemensiewicz que no pudieron venir - que nos brindó los fondos para hacer este parque, que lo pudimos llevar adelante, esto es un trabajo en equipo. También agradecer a Obras Públicas del Municipio que diseñó este parque".

Para el acto estaba prevista la llegada de la vicepresidenta Gabriela Michetti y de la secretaria de Infraestructura Urbana de la Nación, Marina Klemensiewicz, visitas que fueron suspendidas esta mañana.



Diego Wagner Clar es el único olavarriense que se encontraba en el submarino ARA San Juan, que desapareció el 15 de noviembre del año pasado con 44 tripulantes. Cabe recordar que la colectora paralela al Parque Lineal lleva el nombre de "ARA San Juan".