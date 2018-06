Fondo Lara: con diálogo y propuestas, el proyecto avanza por las comisiones

114699

Política En el HCD

La intención de que el 100% de los fondos que ingresan por la explotación de canteras sean orientados íntegramente a obras para el Partido.

Tras la presentación del proyecto semanas atrás, y el comienzo del recorrido en las comisiones, la propuesta que crea el Fondo "Senador Lara" finalmente se encuentra en una de las últimas etapas, en la comisión de Legislación, tras la presentación y el despacho en Hacienda. En paralelo, se busca dialogar con el oficialismo en torno a los objetivos del Ejecutivo y perseguir una propuesta "consensuada" para llegar al debate en el recinto del HCD.



En este sentido, en la semana hubo un encuentro de Hacienda con un concejal que expuso, con detalles y números, la propuesta: se trata de Eduardo Rodríguez, que encabezó la presentación dado que no pertenece a la comisión que encabeza Celeste Arouxet de Cambiemos.



"Me convocaron dado que no formo parte de la comisión de Hacienda. Me pidieron que vaya. Llevé la fundamentación, llevé la misma que estoy usando en las reuniones en las localidades" dijo el edil del eseverrismo en diálogo con EL POPULAR.



