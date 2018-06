Garrafa Social: nuevo acuerdo entre Unidad Ciudadana y distribuidoras

114752

Información General Las venderán cada 15 días a 180 pesos

Tras el exitoso reparto de garrafas sociales a precios económicos de días atrás, habrá nuevos operativos en torno a un acuerdo que el sector político que lidera Federico Aguilera tuvo con una distribuidora local.

El precio que tendrán estas garrafas sociales serán de 180 pesos, y va en correlato con la decisión política dentro del Concejo Deliberante de acompañar al porcentaje (bajo) de ciudadanos del Partido de Olavarría que no poseen red de gas y que necesitan de este elemento no sólo para calentarse durante el invierno, sino para cocinar, bañarse, entre otras cuestiones.



A su vez, viene de la mano con el proyecto aprobado en el HCD para impulsar un "Programa Municipal de Garrafas" que busca generar mayores controles en torno al precio que se vende la garrafa social en los comercios (se habla, si tomamos en cuenta los 180 pesos de los operativos móviles a 300 en algunos locales) y mejores condiciones para los olavarrienses de acceder a dicho servicio.



De hecho, y antes de la puesta en marcha del Municipio, el sector político busca apalear la necesidad de los vecinos. Incluso, se habla puntualmente de una sobredemanda en torno a acceder a estas garrafas. No sólo por los que no cuentan con red de gas en sus domicilios, sino también por otros que ven como alternativa para tratar de no sufrir las consecuencias de la suba de tarifas.



Otro de los datos que se dieron a conocer es que los operativos serán cada 15 días y tendrán diversos puntos en toda la ciudad: puntualmente todo comenzará este miércoles, en los siguientes turnos: de 10 a 11 Alberdi y Trabajadores; de 11.30 a 12.30 el camión repartidor estará en Del Valle y Alberdi: de 13 a 14 se dirigirá a Ituzaingo y Avellaneda (en la rotonda de la vaca) para finalizar, de 14.30 a 15.30 en Pringles y Avellaneda.



Esto continuará el próximo sábado 9, donde de 10 a 11 estarán en San Martín y Circunvalación; de allí se dirigirán, de 11:30 a 12:30 a la capilla ubicada en Avenida Emiliozzi, y finalmente de 13:00 a 14 en Sierra Chica de 14:30 a 15:30 en otra de las localidades del Partido, en Hinojo.