Juicio Monte Peloni II: pasaron dos nuevas audiencias en Mar del Plata

114755

Información General

El jueves declararon José Domingo Jacobo, Juan Carlos Shawb y Miguel Angel Domínguez. El viernes declaró el periodista Osvaldo "Cacho" Fernández por videoconferencia desde Azul y se volvieron a reproducir otros testimonios.

Las audiencias por el juicio Monte Peloni II mostraron en sus últimas jornadas los testimonios de ex trabajadores de la Fábrica de Bolsas Industriales (FABI) y sus familiares.



Concretamente, en la jornada del jueves testimoniaron José Domingo Jacobo, Juan Carlos Shawb y Miguel Ángel Domínguez; por motivos de salud, no pudo realizar lo propio Gabino Diorio, de quien se espera que lo haga más adelante.



El viernes fue el turno del periodista Osvaldo "Cacho" Fernández, quien declaró desde Azul por videoconferencia y posteriormente se reprodujeron los testimonios de Stella Maris Follini de Buché, Juan Pablo Villeres y Pura Leopolda Puente, quienes habían declarado en el Juicio Monte Peloni I llevado a cabo en nuestra ciudad en 2014.



El ex trabajador de FABI José Domingo Jacobo fue detenido en mayo de 1976. En ésa época fue identificado por el director de la fábrica, quien fue escoltado por un miembro del Ejército y otro de la Policía. En este caso, Jacobo fue llevado a la Comisaría Primera de nuestra ciudad donde estuvo detenido por cuatro días. Según el testigo, allí se encontró con otros compañeros, nunca los trasladaron a un calabozo y dormían en una oficina de esas instalaciones. Según palabras del corresponsal de la Agencia Comunica de la Facultad de Ciencias Sociales, Leandro Lora, el testigo "contó que a uno de sus compañeros, Julio César Barrera, lo golpearon fuertemente y que ellos escuchaban los gritos".



Luego fue liberado y regresó a sus tareas en la fábrica. "Permaneció entre ocho y nueve meses. Decidió renunciar porque no se sentía bien. Jacobo respondió preguntas del Fiscal, del Tribunal y de la Defensa. Vio a dos de sus compañeros golpeados: Julio César Barrera y Germán García" apuntó Lora.



Después fue el turno de Juan Carlos Shawb (quien trabajó durante casi cuatro años en FABI). Durante su testimonio se refirió al "clima de trabajo" de la época y la relación del director de la compañía con los empleados. "Shawb también estuvo detenido cuatro días en la Comisaría Primera de Olavarría. Vio a Barrera y escuchó los golpes que le dieron. También contó que vio a Germán García detenido en un calabozo y que tenía toda la cara golpeada" sostuvo el corresponsal de la Agencia Comunica. En esta línea, también agregó que "Shawb volvió a la fábrica al recuperar su libertad, pero lo echaron al poco tiempo porque se quejaba que le daban funciones que no estaban vinculadas a su tarea laboral".



El último testimonio del jueves fue el de Miguel Ángel Domínguez, quien escuetamente respaldó las declaraciones anteriores. "Fue detenido en el '76, señalado por Zuljevic, lo llevaron a la Comisaría Primera de Olavarría, lo liberaron tras cuatro días, volvió al trabajo y renunció" sintetizó Lora.



Aún resta vivenciar el relato del también ex trabajador, Gabino Diorio, quien por motivos vinculados a su salud aún no tuvo la oportunidad de brindar declaración.



El corresponsal de la Agencia Comunica observó que "la Defensa insistió en sus preguntas ligadas a los actos de pintadas que algunos trabajadores plegados a las protestas en la fábrica realizaron contra otros trabajadores que no acompañaban las medidas de fuerza. En estos hechos, también se mencionaron unos disparos sobre una vivienda aunque no se pudo identificar ni a los autores ni los motivos".



Por otra parte, Lora también destacó que "esta parece ser la estrategia de la Defensa: justificar las detenciones por estar vinculadas a diversos hechos". Por tal motivo, la Fiscalía hizo la denuncia por las detenciones en el intento que tenían los trabajadores de FABI de armar un sindicato que los defendiera.



El viernes fue citado nuevamente el periodista Osvaldo "Cacho" Fernández quien viajó hasta la localidad de Azul para comunicarse vía videoconferencia con la ciudad de Mar del Plata. En esta oportunidad, Fernández fue interrogado para conocer cómo reconoció la voz de Walter Jorge "Vikingo" Grosse en un informe pasado en la televisión hace algunos años. Luego de esto, que fue conocido como una ampliación testimonial de lo que sucedió en su declaración de 2014, no le preguntaron más nada.



Por último, se volvieron a reproducir los testimonios del Juicio Monte Peloni I que tuvieron como protagonista a Stella Maris Follini de Buché, Juan Pablo Villeres y Pura Leopolda Puente, Abuela de Plaza de Mayo que falleció el miércoles pasado.