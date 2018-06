El terror tiene principio, pero no tiene fin

114757

Aunque no estamos frente a una obra maestra del terror / horror, la nueva película de Laugier, "Pesadilla en el Infierno", hace lo posible por renovar un poco el maltratado subgénero del "Slayer" y termina saliendo airosa.

Sebastián Lindner

@sebaslindner

Especial para El Popular. (La crítica no contiene spoilers)

Dos jóvenes hermanas, Beth (Emilia Jones) y Vera (Taylor Hickson), junto a su madre Pauline (la cantante, compositora, actriz ocasional, autora y dibujante francesa Mylène Farmer), heredan un viejo caserón que pertenecía a una tía que encima, era coleccionista de muñecas. Ya con estas primeras palabras pareciera que estamos frente a una película de terror llena de lugares comunes provenientes de la tonelada de películas sobre casas encantadas y muñecos/as asesinos/as que han surgido en los últimos años. Pero no, por suerte la historia viene por otro lado.

Evidentemente, para que la acción suceda, las mujeres se mudarán a la antigua casa y ya en la primer noche serán atacadas por dos psicópatas (Kevin Power y Bob Archer) que se movilizan en un camión de golosinas. Ah bien, dirán uds, ¿entonces se trata de la clásica película "slayer" llena de sangre, torturas y desmembramientos en donde todo pasa por sobrevivir?. No, o al menos no es sólo eso ya que rápidamente veremos que las mujeres sobreviven. Y el verdadero problema, junto al verdadero terror vendrá dieciséis años después. Beth, admiradora de H.P. Lovecraft, se convertirá en una escritora exitosa y cuando su hermana la llame solicitando ayuda a los gritos, deberá volver a la casa donde ocurrieron los hechos y en la que su madre y hermana decidieron quedarse a vivir, para encontrarse que el horror no ha terminado como ella pensaba.

El director de esta coproducción franco-canadiense hablada mayormente en inglés, el francés Pascal Laugier, es reconocido más que nada por la sangrienta y estremecedora "Martyrs" del 2008 y "The Tall Man" del 2012, en la que vimos a una excelente Jessica Biel tratando de rescatar a su hijo de las manos de un maniático. Esta vez vuelve a poner a mujeres en los roles protagónicos y hace un gran trabajo de dirección al separar y fundir al mismo tiempo el mundo real del imaginario y mostrarnos hasta dónde puede llegar una persona que es llevada al límite.

Es muy bueno el trabajo de las hermanas Beth y Vera ya adultas en la piel de Anastasia Phillips y Crystal Reed, dos actrices con más currículum televisivo que cinematográfico pero que logran transmitir el drama por las heridas físicas y psicológicas que les dejó esa única noche de terror en la casa de su fallecida tía. Si a esto le sumamos un trabajo fotográfico muy prolijo y cuidado, un maquillaje inquietante y una banda de sonido bien sincronizada con los jumpscares (que por suerte son pocos), estamos frente a una película muy digna y que merece ser vista ya que encuentra la manera de mezclar varios subgéneros del terror con el thriller psicológico de manera bastante creativa y original. No como los cráneos detrás del título local "Pesadilla en el Infierno" que parecen haber agotado sus últimas dosis de creatividad en los 80 y creen que la gente no va a ir a ver una película de terror a menos que su título incluya palabras como sangre, horror, muerte y claro, pesadilla e infierno.

Peliculómetro: 75%.