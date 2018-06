"El bienestar produce cambios positivos en nuestro cerebro"

114782

La profesional llegará a dar una charla el jueves 14. En diálogo con El Popular, explicó qué significa el estrés y cómo éste influye en nuestro cerebro y nuestro organismo. Generar bienestar, la clave para vivir mejor.

¿Qué es el estrés? ¿Es posible manejarlo? ¿De qué forma? ¿Puedo tener mas bienestar y ayudarme a mi mismo? Tantas preguntas quizás generen, como mínimo, ansiedad. Pero calma...hay respuestas y son positivas. Es posible dominar al estrés y no que éste nos domine a nosotros. ¿Cómo? El 14 de junio la licenciada en Psicología María Fernanda Giralt Font ofrecerá respuestas en una charla abierta organizada por Corim y la Fundación Ineco.

Y en diálogo con El Popular, la directora de Ineco Bienestar, ofreció un adelanto de lo que será la charla, que se denomina "Desarrollo del bienestar y manejo del estrés: dos socios al servicio de la salud".

El encuentro (ver aparte) versará sobre esta temática que son "son caras de la misma moneda, porque todo lo que es el abordaje positivo del estrés contribuye a mejorar el bienestar. Y a la vez cuanto mayor bienestar tenemos, mas se controla el estrés".

-¿Cómo podríamos definir el estrés?

La explicación más simple es la siguiente: es como cuando uno tiene un objeto y haces cierta presión sobre él, tiene una resistencia determinada. Si le das mas presión que el objeto puede resistir, se rompe, se quiebra, pierde sus características. A las personas nos pasa algo parecido. Cuando la demanda que recibimos del entorno es mayor a la respuesta que podemos dar, o a la idea que tenemos acerca de los recursos que tenemos para ofrecer esa respuesta, es que desarrollamos el estrés.

-Y esto le puede suceder a cualquier persona, no importan los trabajos, las actividades, las edades.

Exacto. Ni tampoco nos estresamos todos por las mismas cosas. Por ahí ante una misma situación uno se estresa y otro no, lo que es clave en eso es cual es el significado que cada uno le da a la situación y cuáles son los recursos que cada uno cree que tiene para enfrentar esa situación. Si un evento determinado produce un desafío y crees que tenes los recursos, vas a salir airoso. Y será un estrés positivo, un desafío para superarte y alcanzar una meta. En cambio si es una situación que creés que supera la respuesta que podes dar, lo más probable es que ahí se produzca una sensación de amenaza, como algo que desborda los recursos, y eso pone en peligro el bienestar y provoca la respuesta de estrés.

-En un mundo donde estamos con multi tareas, como hacemos para encontrar ese espacio de bienestar, que evidentemente es necesario?

-Por eso se relacionan tanto el manejo del estrés y el bienestar, porque justamente ese abordaje del estrés, el de darnos el tiempo, el ser consciente de eso y trabajar activamente en todo lo que es la construcción del bienestar es lo que nos va a permitir dar una respuesta a esa vida tan agitada. Y a la vez nos va a permitir estar más fortalecidos, inmunizados y preparados para enfrentar esa vida porque tendremos mas protección del bienestar. Me preguntás cómo hacemos para darnos ese tiempo? A veces te diria que es una cuestión de actitud. Mi idea es profundizar en la charla en cuales son los distintos elementos o componentes del bienestar. Los podemos trabajar y tienen que ver con la propia imagen que uno tiene de si mismo, desde la auto aceptación hasta las buenas relaciones con otras personas. Buscar relaciones positivas, ayudar a las personas, tener un propósito en la vida, cosas que no necesariamente están ligadas a tiempo físico, que a veces no tenemos tanto. Tiene que ver también con valores, significados, relaciones con los demás.

Con pruebas

-¿Está comprobado y hay estudios que demuestran que nuestras actitudes y emociones influyen en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro?

Sí. Podemos afirmar que el bienestar produce cambios positivos en nuestro cerebro. Activa lo que se llama el circuito de recompensa, que es un sistema que hace que nos sintamos bien después de realizar cierta actividad y se activan frente a algún estimulo. Lo que hay son conexiones neuronales que generan la liberación de dopamina u oxitocina, que producen sensaciones placenteras. Y por otro lado hay varios estudios y muchos por hacer, pero ya hay fundamentos para decir que a menos situaciones de bienestar, hay más efectos en la depresión, en la memoria. Prevenir eso hace que funcione mejor nuestro sistema inmunológico, que no esté tan activo el sistema de alerta y estemos mejor.

-Vivamos donde vivamos, hoy el mundo externo resulta muy hostil. Hay situaciones que no dependen de nosotros pero que nos influyen: la situación del país por ejemplo nos afecta a la mayoría. Hay alguna "receta" para que, a pesar de eso, podamos generar espacios que traigan bienestar?

Hay posibilidades y uno a veces lo relaciona con el dinero. Hay estudios hechos que nos transmiten que el dinero puede generar cierto nivel de felicidad en la medida que cubre las necesidades básicas. Hay un punto que más dinero no influye tanto en el nivel de felicidad. Lo hace hasta un punto de equilibrio y cobertura de necesidades, después no tanto. En cambio todo lo que tiene que ver con encontrar el propósito en la vida, desarrollar buenos vínculos interpersonales, esas otras cosas generan mucho bienestar. Y está comprobado que genera mayor bienestar una experiencia que un objeto.

-O sea que es mejor viajar y ganar experiencias y momentos?

-Es una buena opción! Si vas a invertir tu plata vas a sentir mayor bienestar si tenes experiencias que si te compras un auto que lo vas a disfrutar y dará alegría en un primer momento pero después se neutraliza y vuelve todo a la normalidad.

-Distanciarse de personas que no hacen bien o correrse de lugares que a veces resultan asfixiantes es un consejo muy frecuente últimamente. A veces cuesta pero lo considera necesario?

-Sin dudas. Hay una autora llamada Barbara Fredickson que describe algunas técnicas probadas para reducir la negatividad. Parte de la teoría es que incrementar el bienestar ayuda a la salud y calidad de vida y también ayuda a afrontar el estrés. Ella habla de la necesidad de desterrar pensamientos improductivos y las críticas hacia otros. A veces hay una negatividad que es mas automática y sale más naturalmente. Quedarnos en las cosas negativas influye en el estado de ánimo. Por eso se recomienda todo lo contrario. Y es posible lograrlo.