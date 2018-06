Preocupación en colegios privados por lo reducción de fondos para cargos docentes

114793

Información General

La Provincia no envía más fondos para maestros jubilados en actividad y directores que dan clases. Hay preocupación y alerta en el sector.

Los aportes del Estado provincial a los colegios privados para pagar los sueldos de mayo llegaron con fuertes "rebajas". Mediante un comunicado distribuido hace unos días, la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep) de la cartera educativa bonaerense informó que ya no giraría fondos para los docentes jubilados en actividad y para los directivos que tuviesen horas-cátedra en la misma institución.



La titular de Sadop, el gremio que nuclea a los docentes de escuelas privadas, confirmó la información y dijo que "este es un gobierno q vino a destruir todo lo construido por los gobiernos anteriores. No tienen un plan para la educación y no construyeron nada".

