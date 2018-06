114840

Desde la gestión de Ezequiel Galli, en el área cultural la situación de Libros en Olavarría fue una de las más críticas por suspensiones y demoras. Marino confirmó que la próxima edición será en 2019.

Hasta el primer año de gestión del actual intendente, una de las atracciones culturales que caracterizaban a nuestra ciudad era Libros en Olavarría, principalmente por las presentaciones de escritores de gran trayectoria a nivel nacional e internacional, así como el espacio para autores locales.

Ese año, en 2016, la titular del área de Cultura, Ana Irigoin, determinó que la Feria del Libro se realizaría de manera bienal, por lo que la edición Nº 25 se hizo el año pasado, con actividades en diferentes sedes. En el medio, la Fundación Libros en Olavarría, que trabajaba anualmente para llevar adelante el encuentro cultural, dejó de colaborar y quedó como responsable el Municipio.

Este año, en enero, la Subsecretaría de Cultura y Educación difundió las actividades principales programadas mes a mes para este 2018, entre las que se encontraba en junio la 26ª edición de Libros en Olavarría.

Sin embargo, a un mes de que Irigoin deje el área, su actual titular, Agustina Marino, confirmó que por cuestiones de "programación" la Feria del Libro pasará para 2019.

"La Feria del Libro va a estar programada para el año que viene. Este año no vamos a tener la Feria del Libro por una cuestión de llegar en agenda y los contactos", indicó la Subsecretaria de Cultura en una entrevista con "Mejor de Mañana" por 98Pop.

En este marco refirió que la decisión "tiene que ver con una cuestión de programación, que habría que haberlo previsto un poco antes". Indicó además que al momento "no me he juntado con ninguna comisión sobre la feria".