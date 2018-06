Dictan conciliación obligatoria y volvió a la normalidad la recolección

114865

Información General

El titular de Transporte Malvinas confirmó la resolución del Ministerio de Trabajo y aseguró que en las próximas horas se volverá a la normalidad en la recolección de residuos y el barrido de las calles de la ciudad.

En la jornada de ayer los trabajadores de Transporte Malvinas estuvieron realizando una asamblea que concluyó cerca de las 24 horas.

Es por ello que durante todo el día en algunos barrios y sectores no hubo barrido ni recolección de residuos, en tanto que en otros se realizó con demora.

Lucas Rey, gerente de Transporte Malvinas, aclaró que la medida de los trabajadores fue a nivel nacional y explicó que "durante junio se discute la paritaria anual del gremio Camioneros, que afecta a la recolección de residuos pero también a otras áreas como la logística, caudales, o grúas. Como en la primera audiencia no se llegó a un acuerdo Camioneros tomo la decisión de hacer medidas sorpresivas y retención de tareas".

Por otro lado manifestó que no es que no se prestaron servicios el lunes "sino que se prestaron en forma restringida porque se realizaron asambleas de personal y no se llegaron a cubrir todos los servicios".

El titular la empresa a cargo de la recolección de residuos señaló que ante el conflicto desde la federación que nuclea a los empresarios del sector se solicitó al Ministerio de trabajo la intervención y se dictó al conciliación obligatoria por 15 días hábiles y a partir de este martes "el servicio está normalizado y en los días subsiguientes se va a ir normalizando los sectores que no tuvieron atención".

"En Olavarría estuvo limitado" explicó y comentó que "se salió a trabajar más tarde y a reglamento" por lo que a las 3 y media de la mañana regresaron los camiones a la empresa.