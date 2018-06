Galli: "Estamos muy preocupados por los empleados y queremos reubicarlos"

114907

Política Matadero municipal

El Municipio no invertirá fondos pero hará de facilitador en las tramitaciones. Podría ceder un lote para estos emprendimientos. Señaló que se procurará inversión privada para poner en marcha un matadero y un frigorífico de exportación.

Tras la versión referida a la posible construcción de un matadero, el Intendente Galli explicó qué proyectos tiene y qué metodología aplicarían para construirlo en caso de que decidan hacerlo.

En ese sentido, y manifestando una "profunda preocupación" por las consecuencias económicas y sociales del cierre de la empresa, Ezequiel Galli se inclinó por intentar promover una inversión privada para resolver el problema edilicio de la firma.

Según manifestó días atrás el delegado gremial, Jesús Roldán, el Matadero Municipal "será clausurado, y esa fue la última noticia. Así nos dijeron, que va a ser clausurado definitivamente", sostuvo.

El Intendente opinó algo parecido. "No fueron nunca ni siquiera a limpiarlo y los empleados están muy enojados con eso", dijo.

Tras ello destacó la actitud del sindicato de la carne: "se portó muy bien", remarcó, y luego respondió sobre los proyectos alternativos que barajan para que el matadero pueda seguir funcionando. Por lo pronto, la Municipalidad busca reubicar al personal y para ello desde la Oficina de Empleo se ha convocado a todos los trabajadores "pero sólo fueron 14. Es decir, no fueron todos lo que por ahí demuestra que mucho interés de ser reubicados no demuestran".

La idea, entonces, es allanarle el camino a inversores privados para que se genere aquí un matadero y un frigorífico de exportación", pero previa advertencia de que no se van a invertir fondos públicos en ello, dijo que "veremos si se puede ceder un lote" para ayudar a construirlos.

"Ni edilicias ni sanitarias"

La mayor preocupación de Ezequiel Galli es social y por ello se ha venido trabajando con las corporaciones industriales para "descomprimir la problemática social que es lo que más me preocupa. Por eso estamos haciendo los exámenes preocupacionales de los trabajadores del Matadero para reubicarlos y después veremos cómo facilitar todos los mecanismos para promover una inversión privada en la construcción de un matadero y frigorífico de exportación".



Luego aclaró que "hoy el Matadero no tiene las condiciones edilicias ni sanitarias para funcionar. Por eso queremos brindar las herramientas para colaborar lo más rápidamente posible para obtener los permisos y ofrecer todo lo que se necesite para quienes quieran invertir en un matadero y un frigorífico", subrayó.

Hoy por hoy, el Matadero exigiría una inversión de "unos 10 millones de pesos para que pueda funcionar, pero no están dadas las condiciones edilicias e higiénicas para hacerlo. No olvidemos -advirtió- que en ese lugar lo que se genera es comida y por ello debe haber condiciones saludables".

Citó el ejemplo de Brandsen "en donde la Sociedad Rural quedó en sumarse para ver qué se podía hacer, pero también tenemos que ver que hace dos años y medio que nos encontramos con un Matadero muy deteriorado".

Sobre el personal sostuvo que están como "en un limbo legal puesto que vienen de trabajar con la cooperativa que no puede ser patrón de nadie, y esta firma que nunca movió los hilos para activarlo. También es cierto que tanto la Provincia como la Nación se han puesto más estrictos".

Efectivamente, estaba previsto que el nuevo concesionario se encargara de la firma a partir de mediados de marzo, pero inspecciones del Senasa objetaron el estado y plantearon la realización de obras para acondicionarlo sanitariamente. Los trabajadores no cobran "desde diciembre, y actualmente estamos cobrando como si trabajáramos por changas. No tenemos ni obra social, ni salario familiar, ni nada...Estamos cobrando día por día pero la idea fue la de hacerlo así para que la empresa no cierre ya que nosotros sólo queremos que siga abierta y que podamos mantener la fuente de trabajo", dijo oportunamente Jesús Roldán.

Señaló además que "en el contrato se hacían cargo de la posesión en el momento mismo que comenzaban a producir, pero como no tenían permiso, demoraron en entrar porque llegaron inspecciones y una serie de obras que se debían realizar. Nos han ofrecido que busquemos otro trabajo pero nosotros queremos seguir trabajando aquí".

Hasta el momento, entonces, el Municipio procurará facilitar todos los caminos para promover una inversión privada que ponga en funcionamiento lo que el Intendente pretende, esto es, un matadero y un frigorífico de exportación. Podría ser un facilitador de los trámites necesarios y hasta ceder un lote para procurar un lugar. "Pero por ahora estamos tratando de reubicar al personal desde la oficina de empleo, aunque sólo se han presentado 14 de 32 empleados", insistió, luego de dejar bien en claro el rol municipal en esta controvertida situación.