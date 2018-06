Los camioneros rechazaron el 15% y amenazaron con un paro

114938

Información General

Confirmaron que la medida de fuerza no tiene vinculación con el paro de la CGT para el 12 y que de no tener respuesta por parte de Fadeeac se confirmaría el paro del jueves 14.



El líder de la Federación de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, lanzó una huelga nacional de camioneros para el jueves 14 de junio en rechazo al 15% de aumento salarial que ofrecieron las cámaras empresarias del transporte.



"El martes tenemos al audiencia con Fadeeac (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas), si no tenemos respuesta que nos permita trasladar a ustedes y que sea favorables que no se pierda el poder adquisitivo del salario, sin respuesta concreta al pedido que trasladamos el jueves (14 de junio) hacemos un paro nacional. No digan que no lo hemos avisado", anunció Moyano durante una asamblea.

Esta iniciativa no tiene vinculación con el paro general que promueve la CGT para el martes 12 o jueves 14 de junio, pero podría coincidir en la fecha. De hecho mañana la central obrera dará a conocer cuándo realizará su protesta.

"Vamos a reclamar el porcentaje de aumento del salario que nos corresponda", aseguró el líder de los camioneros. Y apuntó directo a Mauricio Macri: "Está equivocado, señor Presidente".

"No vamos a aceptar otro porcentaje que no sea el que corresponda. Así que hagan lo que quieran. Que sigan tratando de presionarnos con algunos medios de comunicación. Algunos idiotas útiles que se prestan para atacarnos y criticarnos permanentemente", disparó Moyano. "Si creen que con eso nos van a asustar, están equivocados. Salimos a pelear en la dictadura y no nos pudieron doblegar. Acá estoy. Si quieren meterme en cana, vengan y llévenme. Hay 1500 policías y 800 gendarmes. Para qué los mandan, si somos laburantes", soltó.

El líder sindical arrancó su discurso celebrando la protesta de camioneros en la Ciudad de Buenos Aires, que cortó varios accesos a la capital federal. "Hoy es un día muy especial. Ha comenzado este camino que hemos recorrido durante tantos años como dirigente gremial: el camino de la lucha. Nadie más que los camioneros conocen los caminos y las rutas. Y esa ruta nos va a llevar al triunfo de los trabajadores", dijo.

Acompañado del cántico "Siga el baile, siga el baile, al compás del tamboril, si nos tocan a Moyano, les paramos el país", el histórico líder sindical apuntó fuerte contra la gestión de Macri. "Estos señores quieren quitarle la jubilación a todos los trabajadores y en especial al camionero Fíjense la poca sensibilidad que tienen y la incapacidad mental, porque de otra forma no se puede llamar a esto", criticó. (DIB)