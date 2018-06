El dólar cayó 9 centavos y anotó su tercera baja consecutiva

114956

Información General

Este miércoles cerró a $25,47 en agencias y bancos. La baja diaria que sufrió la moneda estadounidense frente al peso fue la más importante en más de dos semana.



Las elevadas tasas en pesos descomprimieron la demanda de divisas y, junto con un mercado internacional más calmo, contribuyeron para que el dólar acentuara su momentánea tendencia a la baja. El billete registró así su tercera caída consecutiva al ceder nueve centavos a $ 25,47 en agencias y bancos de la city porteña.



La baja diaria que sufrió la moneda estadounidense frente al peso fue la más importante en más de dos semanas, después de tocar un máximo histórico de $ 25,58 el último viernes, en el marco de una plaza atenta a las negociaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una línea de crédito "stand by".

En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa bajó seis centavos a $ 24,90, ya que aflojó la demanda porque el negocio financiero con tasas de interés altas pasó a ocupar el primer lugar de los operadores, que siempre buscan los mejores rendimientos, indicaron en una mesa de dinero.

Más allá de esto, el BCRA mantuvo la oferta de u$s 5.000 millones a un precio de $ 25 y, a su vez, volvió a vender futuros del dólar por un monto de u$s 123 millones, descomprimiendo así el mercado de contado. En ese contexto, el volumen total operado cayó un 6% hasta los u$s 663 millones.

En el mercado explican que la "estabilidad" del tipo de cambio actual se basa en cinco factores: tasas en pesos al 40%, encajes bancarios con Lebac, intervenciones del Banco Nación en el MULC (se estima que ya vendió divisas por u$s 1.300 millones en la última semana), el Central obteniendo reservas con nuevos "repo" (préstamos de corto plazo en dólares garantizados con títulos públicos), y una mayor liquidación de divisas del agro (en mayo creció 21.8% frente a abril). (Ámbito)