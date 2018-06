De paseo por el Universo

114970

Información General Suplemento FINDE

Visitan colegios y dan charlas pero también planean campamentos con escuelas rurales, observaciones nocturnas y capacitaciones con especialistas. Todo dentro de la agenda del Grupo de Observadores del Cielo Olavarría, que ahora gestiona la llegada del astrónomo aficionado argentino que "se ganó la lotería cósmica" por ser el primero en el mundo en fotografiar la explosión de una estrella.

"Como ciencia o curiosidad lo que ocurre en el cielo siempre despierta interés", asegura Daniel Acosta en diálogo con FINDE, convencido de que el abanico de opciones a la hora de enseñar, y aprender, astronomía resulta cada vez más amplio. Por eso, con cursos, talleres, charlas, conferencias, campamentos, observaciones nocturnas y capacitaciones desde el Grupo de Observaciones del Cielo Olavarría (GOCO) intentan año tras año poner el universo al alcance de la mano.

"Somos aficionados a la astronomía que nos reunimos para observar algún fenómeno específico que ocurra en el cielo o simplemente con ganas de contemplar el firmamento" pero que a la vez le anexan como objetivo de base "la difusión" de esos saberes científicos. Es que, "la astronomía siempre genera interés. Es lo que vemos reflejado en los cursos que organizamos y en el último, que lo hicimos conjuntamente con el Museo de las Ciencias, debimos cerrar la inscripción en 50 ya que se nos hacía un grupo muy numeroso", ejemplifica Daniel Acosta.

La agenda de actividades se perfila desde el Museo de las Ciencias Municipal e incluye "charlas en el propio museo o en las escuelas, adaptando los contenidos para alumnos de todos los niveles" pero también "estamos dando capacitaciones a profesores y maestros de primaria, como fue el caso puntual de la escuela de Espigas, que ha adquirido un nuevo telescopio a través de la cooperadora de la escuela secundaria". A partir de ahora, "la idea es que desde el GOCO capacitemos a algunos profesores de áreas afines para comenzar un proyecto que incluya observaciones", destaca Acosta.

Por otra parte ya dictaron un curso básico de astronomía observacional y ahora se proponen realizar otro pero de nivel más avanzado. Asimismo, en abril fueron parte de la 14ª Star Party en Mendoza: "nos fue muy bien en todo sentido, ya que este año nos tocó buen tiempo y pudimos hacer observaciones. Además lo interesante de las charlas es que pudimos conversar con Víctor Buso", el astrónomo que descubrió la supernova argentina (ver aparte).

Otras herramientas

La agrupación se reúne los jueves, a las 20.30, en el bioparque La Máxima, aunque los interesados pueden establecer contacto vía mail en [email protected] o por Facebook (Grupo Goco). Lo que hacen habitualmente son charlas con el soporte audiovisuales y además poner a disposición material didáctico para temas específicos. Y se valen no solo de telescopios sino de programas informáticos, pero también llegan con recursos más caseros como son las esferas de telgopor para hablar de la tierra, la luna o el sol.

Daniel Acosta admite, sí, que los avances tecnológicos han amplificado el universo de aprendizajes. "Hoy existen herramientas de todo tipo en Internet como, por ejemplo, un software de simulación del cielo que ofrece ver el cielo en tiempo real, además de disponer de numerosa información. Pero en la escuela lo único que se enseñan son los movimientos de la tierra y sistema solar y entre los temas más atractivos están los planetas, las galaxias, la vida de las estrellas y las exploraciones espaciales", sostiene.

Aún así, la enseñanza "ha ido cambiando en todos los aspectos no solo en la astronomía. El propio astrónomo profesional hoy no es el que se pasa las noches en un observatorio si no que está detrás de un escritorio procesando datos que le llegan vía internet desde un complejo de telescopios", explica.

Sin embargo, para la enseñanza de la astronomía, en cuanto a la carrera superior que realiza un astrónomo, "la base sigue siendo la misma, mucha física y matemática. Y, como en el caso nuestro, para la divulgación existen muchas más herramientas", reconoce Acosta.

Más allá de las redes

Las redes sociales como Facebook o Twitter también influyen en el posicionamiento de temáticas vinculadas con los astros y el cosmos pero a la vez "son un arma de doble filo ya que suelen plagarse de noticias falsas, sin ningún asidero científico, que se viralizan e incluso las replican los medios masivos de comunicación", cuestiona Daniel Acosta.

El referente del GOCO lo grafica con un ejemplo reciente: "pasó con el famoso planeta inexistente Nibiru que año tras año va a chocar contra la Tierra. ´Lo dijo la NASA´ reza siempre el cartel, o lo dijo el futurólogo tal".

Por eso, desde la agrupación el propósito es "seguir intentado la difusión ya sea en charlas abiertas como en los colegios" y en ese plano "estamos proyectando unos campamentos con colegios rurales. Es una idea de las maestras rurales, específicamente de la zona de Mapis, que están organizando un campamento en Blanca Grande que incluiría, entre otras cosas, noches de observaciones a cargo de nuestro grupo", comenta.

Finalmente, precisa que además de barajar la posibilidad de "participar en algún otro encuentro vinculado con la ciencia", en el mediano plazo la idea es participar en algún proyecto de interés científico" y destaca la posibilidad que se abrió a partir de Mendoza. "Víctor Buso nos sumó a su proyecto de investigación de ocultación de asteroides por el cual vamos a trabajar juntos" y en ese contexto fue invitado a visitar Olavarría para que brinde una charla abierta sobre astronomía, que se concretaría antes de fin de año. Todo en busca de abrir una ventana que no se reduzca a espiar a través del telescopio sino que posibilite salir de paseo por ese universo tan enorme como desconocido.

Captó una estrella que explotó en la época de los dinosaurios

Jamás imaginó que sus fotos darían la vuelta al mundo. Es que logró captar la imagen de una estrella que explotó en la época de los dinosaurios, hace 70 millones de años, pero cuyos destellos recién se "vieron" el 20 de septiembre de 2016. Y su cámara lo registró en ese preciso instante. Se trata de Víctor Buso, un astrónomo aficionado que vive en Rosario y vendría a Olavarría antes de fin de año. O al menos eso es lo que se proponen los referentes del GOCO. Posiblemente sea "el primer testigo presencial del surgimiento exacto de una supernova" en la historia, según el doctor Gastón Folatelli, astrónomo de la Universidad Nacional de La Plata que compartió la investigación desarrollada a partir de las imágenes de Buso.

La revista científica Nature, una de las más prestigiosas a escala internacional, publicó en febrero de este año el trabajo de los investigadores argentinos que describe la explosión de supernova (muerte de una estrella), registrada en el mismísimo momento en que sucedió (para el ojo humano). Algo que ni telescopios robotizados ni los más destacados centros astronómicos del planeta consiguieron y eso convierte al argentino en el primer ser humano en la historia que ve explotar una estrella.

"Es fuerte saber que dejás una marca, que en cientos de años eso va a seguir estando ahí para que los investigadores lo usen, lo aprovechen", admitió Buso en febrero, orgulloso de haber descubierto la supernova argentina, como la llaman los astrónomos en otros lugares del mundo.

"Se ganó la lotería cósmica", exclama Daniel Acosta, desde el GOCO. "Lo conozco desde hace mucho, siempre nos encontramos en Mendoza y esto fue llegar a la cúspide porque nadie lo ha logrado en el mundo", agrega. Para

dimensionar el hallazgo, el olavarriense explica que esa estrella "está a 70 millones de años de acá" y que "la luz de esa explosión viajó todo ese tiempo. Explotó en la época de los dinosaurios y recién llegó la luz". Es que "debido a la distancia que nos separa la luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tardó eso. Es muy loco, ¿no? Es difícil de comprender así como si uno mira el cielo está mirando el pasado y si observa a través de un telescopio está mirando más atrás aún", concluye.



De genios y hallazgos

¿Cuál es el principal legado que dejó Stephen Hawking? ¿Los aficionados, chicos y grandes, tienen presente la teoría del big bang, los agujeros negros o la concepción del tiempo? "Stephen Hawking nos dejó como herencia los estudios de la termodinámica en los agujeros negros supermasivos. Sobre la termodinámica de los agujeros negros y que estos emiten radiación, lo que se conoce como radiación de Hawking", sostiene Daniel Acosta, desde el GOCO.

"Son temas apasionantes pero, como toda la cosmología, en general son difíciles de comprender ya que si no se conoce básicamente cómo nace y muere una estrella y qué pasa en su interior, menos se puede llegar a entender qué es y lo que sucede en un agujero negro. Cuando en nuestro curso tocamos básicamente estos temas suelen mirarnos con caras de extrañeza", reconoce Acosta.

A su entender, Hawking ha logrado estar en la agenda pública más "por su imagen física que por el desarrollo de sus estudios. Si le preguntas al común de la gente, te responde que es el científico de la silla de ruedas pero si preguntás a qué se dedicaba, los más avezados podrán decir que estudiaba los agujeros negros".

Daniel Acosta considera que "a los físicos teóricos y cosmólogos como él, más allá del esfuerzo que hagan como divulgadores, se les hace muy difícil llegar al gran público para que comprendan sus teorías". Y explica que "todo el mundo sabe quién es Einstein pero si le preguntás en qué consiste la teoría de la relatividad, creo que muy pocos sabrían contestar".

De hecho, comenta que en una oportunidad un periodista le preguntó al físico alemán: ´¿Me puede usted explicar la Ley de la Relatividad?' y Einstein le contestó '¿Me puede usted explicar cómo se fríe un huevo?'. El periodista lo miró extrañado y le contestó 'pues, sí, sí que puedo'. Frente a eso, el científico replicó: 'Bueno, pues hágalo pero imaginando que yo no sé lo que es un huevo, ni una sartén, ni el aceite, ni el fuego´".

En síntesis, el referente del GOCO considera que "Stephen Hawking fue sin dudas uno de los últimos genios, la mente más prodigiosa del siglo XXI pero tratar de comprender la teoría del tiempo imaginario y aquella que postula que el universo no tiene límites como tal, por lo que el mismo tiempo se originó en el propio Big Bang, se hace bastante difícil de comprender. En mi caso no ha sido un referente como por ejemplo sí lo fue Carl Sagan, otro excelente divulgador",