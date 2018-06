Inauguraron el predio del Sector Industrial Planificado

114985

Información General

Este jueves se inauguró el predio del Sector Industrial Planificado "Los Fresnos" con la presencia del Intendente, el secretario de Desarrollo Económico y el Ministro de Producción bonaerense.

El acto de inauguración del Sector Industrial Planificado se llevó a cabo en el predio de Av. Avellaneda y Ruta Provincial Nº51 y fue encabezada por el intendente Ezequiel Galli, acompañado por Julio Valetutto y el ministro de Producción bonaerense, Javier Tizado.

Los tres funcionarios hablaron de la proyección a futuro para la instalación de empresas en el sector y afirmaron que con ello llegaran nuevas inversiones a la ciudad.

Además permitirá ubicar a las industria fuera de la ciudad y fomentará el crecimiento.



"Los Parques Industriales en Olavarría están pasando un gran momento", expresó el intendente Ezequiel Galli durante el lanzamiento del SIP Los Fresnos, al tiempo que afirmó: "no quiero dejar de mencionar al ex intendente José Eseverri, quien inició el proyecto en su gestión. A nosotros nos toca continuar con este trabajo para seguir potenciando a Olavarría y continuar con el crecimiento de la industria de nuestro Partido. Queremos destacar que la continuidad de las políticas públicas tiene que ser un ejemplo, no tenemos que destrozar lo que hizo la gestión anterior sino que tenemos que potenciarlo, y esto es una muestra de eso. Hoy estamos en condiciones de decir que el Sector Industrial Planificado Los Fresnos es una realidad".

El Intendente también agradeció "la presencia del ministro de Producción bonaerense Javier Tizado, de la directora de Minería Carola Patané que nos representa en la Provincia y a Julio Valetutto, que como secretario de Desarrollo Económico se ha puesto al frente de este proyecto con todo el equipo, para que puedan empezar a florecer nuevos emprendimientos productivos que generen empleo e incrementen la producción en el partido de Olavarría".

"Nuestro Partido está transitando un momento de gran despacho de cemento, gran despacho de piedra, y la industria está creciendo permanentemente. Desde Nación, Provincia y Municipio tenemos que acompañar este proceso", consideró Galli.

Obras complementarias

El Intendente hizo mención de las distintas obras complementarias a la construcción del Sector Industrial Planificado Los Fresnos. "Hace dos años, yo era muy nuevo en la gestión, decidimos hacer una planta de tratamiento de residuos cloacales, muy cerquita de este predio, que actualmente está aproximadamente en un 80% de avance de obra, con el fondo de inversiones municipales de la Provincia aprobado por ley por la Gobernadora, y que una vez finalizada le dará cloacas a más del 30% de Villa Alfredo Fortabat: un tercio de la localidad va a tener cloacas a partir de esta obra y este SIP va a tener tratamiento de residuos como corresponde".

"La construcción de esta planta es una obra muy importante que se fue atrasando por el clima; cuando empezamos la obra las napas estaban a 30 cm, pasamos un momento muy complicado por las lluvias. Sin embargo seguimos trabajando y hoy esta obra es prácticamente una realidad. Nos costó mucho y por eso celebro que tanto Loma Negra como este Parque y estas empresas que se emplacen aquí puedan tener un tratamiento de residuos líquidos como corresponde, como manda la Ley, como manda el OPDS", resaltó el Intendente.

Asimismo, detalló Galli, "con el mismo fondo provincial también hicimos una inversión en electricidad en un sector de estas 200 hectáreas, para que las empresas tengan acceso a la red eléctrica, una obra importante también que ya está finalizada". En este sentido, consideró: "Lo que resta es empezar a vender los terrenos. Hoy lo que estamos haciendo, con la presencia de todos ustedes, es darle la entidad que corresponde a este sector industrial y poder empezar a vender los lotes. Tenemos muchísimos interesados en comprar lotes acá, y queremos que el monto de cada lote que se vende se destine siempre a la infraestructura de este parque, para que empiece a crecer y puedan tener la infraestructura que merece cada una de las empresas, para que puedan empezar a crecer lo antes posible".

En el mismo sentido se refirió Julio Valetutto, secretario de Desarrollo Económico: "la infraestructura proyectada en esta primera etapa comprende la planta depuradora, la puesta en marcha de la red de agua, el equipamiento comunitario, la puesta en marcha de la red de gas y la ampliación de la red de media tensión, para poder darle servicios a la cantidad de lotes de la primera etapa. Vamos a colocar 230 postes de luz con paneles fotovoltaicos. Queremos que nuestro parque presente un perfil muy innovador que propicie el uso de energías renovables y que sea moderno".

"Sobre el total de 200 hectáreas, que incluyen 154 lotes, vamos a arrancar trabajando con una primera etapa de cobertura de 100 hectáreas, con 90 lotes ya reservados por empresarios de la ciudad y foráneos" resaltó el funcionario.

Por otro lado, tanto Galli -como luego Tizado en su discurso- mencionaron la línea crediticia recientemente anunciada por la gobernadora María Eugenia: "se trata de más de 11 mil millones de pesos destinados a las PyMEs de la Provincia para que puedan seguir creciendo, produciendo y generando empleo. Generar empleo reduce la pobreza, y eso es lo que buscamos. Eso es lo que nos pidió Mauricio (Macri) cuando asumimos en el 2015 y para eso trabajamos día a día y desde Olavarría tenemos una gran oportunidad".

"Primero agradezco a Ezequiel y a Julio el laburo que están haciendo. Me gusta mucho el reconocimiento que hace Ezequiel a la gestión pasada, eso habla de una nueva Argentina y una nueva forma de hacer política. Es un acto de generosidad que se ve poco y me parece que hay que resaltar. Y cuando se trata de desarrollo, de PyMEs, de industria, no hay que ser mezquinos, sino agradecidos y yo me sumo a ese reconocimiento. También quiero agradecer a Nación que siempre acompaña y obviamente a mi equipo", señaló el ministro de Producción bonaerense Javier Tizado.

En un párrafo aparte mencionó la presencia del Decano de la Facultad de Ingeniería y reconoció su presencia, a la que consideró "muy importante, porque nosotros queremos empezar a trabajar en una Provincia que cree en la industria. Creemos en la Industria Nacional y queremos a la Industria Nacional. Acá hay un Ministro que va a estar al lado de las pequeñas y medianas empresas que creen que la industria es una posibilidad de crecimiento concreta en la Provincia de Buenos Aires. Y la academia y la Facultad de Ingeniería, más lo que se puede hacer desde el área de educación son muy importantes porque la Argentina tiene un déficit -y la Provincia de Buenos Aires- también en todo lo que tiene que ver con profesionales de las ciencias duras".

En referencia al SIP, dijo que "quedo gratamente sorprendido al ver que este parque va a tener muchísimas cuestiones que hacen al ambiente, los felicito en ese sentido. Pero la importancia de un parque tiene varios puntos que destacar: primero que es una forma de proteger la ciudad. Tenemos que trabajar en ciudades que sean amigables con el vecino y yo como Ministro de Producción tengo esa responsabilidad. Los vecinos tienen derecho a vivir en ambientes sin humo, sin que les rompan las calles, sin que les saquen el agua y esta es una forma inteligente y ordenada de planificar la producción. Los parques tienen que estar fuera de las ciudades, con acceso a las rutas para que puedan entrar los insumos y salir la producción. Entonces eso cumple un principal objetivo que tiene nuestro gobierno de la Provincia de Buenos Aires, empezar a planificar y ordenar de forma inteligente y amigable con el ambiente y la producción".

"El segundo punto interesante son las PyMEs. Somos el gobierno de las PyMEs. Empezamos con una Ley PyME que redujo visiblemente los impuestos que tenían que pagar las pequeñas y medianas empresas, haciendo diferencia con respecto a lo que pagaban las empresas grandes, porque sabemos que son el eslabón más débil", continuó.

Finalmente enfatizó en "el programa que lanzó la Gobernadora que se llama 'Comprá PyME'. Hoy vi que había un sector en este parque que era para la industria alimenticia. Nosotros tenemos identificadas PyMEs alimenticias que no pueden poner sus productos en las góndolas del supermercado. Entonces este programa apunta a que las empresas que produzcan acá en Olavarría puedan vender en las grandes superficies comerciales su producto y que sean identificadas con un sello, que va a decir mucho. Primero que es industria bonaerense, segundo que tiene calidad y lo más importante: que le va a dar más opciones al consumidor con mejores precios".

Volvió a agradecer al Intendente y a la Secretaría de Desarrollo Económico por "haberse puesto al hombro este importante proyecto. Quiero -en nombre de la Gobernadora- felicitarlos y que cuenten con el Ministerio de Producción para todo lo que necesitan para que este parque crezca, se fortalezca y genere muchísimo empleo para la Provincia".