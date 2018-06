Aguardan últimos peritajes para elevar a juicio la causa por el recital del Indio

115009

Información General

El fiscal David Carballo dio detalles de la investigación a un medio de Tandil. Una vez más apuntó contra los productores: "No tenemos ninguna duda en aseverar que son los responsables de lo que pasó".

"Tenemos elementos suficientes para solicitar la elevación de la causa a juicio y eso lo haremos en cuanto terminemos de cumplimentar las diligencias que los imputados y su abogados solicitaron que se hagan", explicó el fiscal David Carballo a El Eco de Tandil, sobre el avance de la causa por el show del Indio Solari el 11 de marzo del año pasado, en el que fallecieron dos personas.

Los imputados son los productores Marcos y Matías Peuscovich y Gustavo Zurita, quienes se presentaron a declarar en marzo pasado y presentaron sus descargos. Las imputaciones son por estrago doloso eventual y estrago doloso culposo.

"Los responsables de la organización y de la seguridad de la gente que ese día concurrió al predio eran los hermanos Peuscovich. Eso está por contrato, ya que 'Indio' Solari los ocupó para que organicen ese tema. Hay un contrato elevado a la causa en donde Solari deja bien en claro que se encarga de la organización musical y deslinda la responsabilidad de la organización y seguridad en los productores de la empresa En Vivo", refirió Carballo, deslindando la responsabilidad del cantante. "Solari envió con sus abogados un escrito y no tenemos elementos como para imputarle responsabilidad, todo recae en los productores", agregó.

Los fundamentos de la negativa a detener a los productores del recital del Indio

Carballo sostuvo además que "no tenemos ninguna duda en aseverar que son los responsables de lo que pasó aquél día en Olavarría, junto a Gustavo Zurita, que surge como parte de la organización".

La cantidad de personas que asistieron al recital

Uno de los puntos centrales en torno a la investigación por el recital del Indio en Olavarría fue la cantidad de personas que concurrieron. El fiscal planteó que "La Colmena fue habilitado por bomberos, donde se hizo un estudio previo de la capacidad y se estableció que había lugar para 155 mil personas y esa cantidad de gente es la que como máximo debería haber concurrido al recital".

"Aunque hubiera concurrido esa gente, lo que digo es que no se adoptaron las medidas de seguridad necesarias para prever lo que pasó, como las avalanchas, no había salidas laterales, ni de emergencia, no había un pasillo central que delimitara el predio para evitar que toda la gente se aglomerara en el centro del recital, lo cual es normal porque la gente tiende a precipitarse hacia el escenario para estar cerca del artista. No había paravalanchas y estas son circunstancias que los organizadores debían prever para garantizar la seguridad de la gente que concurre al lugar".

"Fue muy arduo tratar de conseguir ese informe. Conseguimos dos imparciales, uno que realizó el Instituto Tecnológico de Buenos Aires que decía alrededor de 225 mil personas. Y el restante de la Policía Federal Argentina que estableció una cifra de 245 mil espectadores. Independientemente que el predio estaba habilitado para 155 mil personas y las condiciones no estaban dadas ni siquiera para esa cantidad, hay un exceso en prácticamente 100 mil personas objetivamente establecidas por parte de los peritos que intervinieron", expresó.

Finalmente, entre otros puntos expresó que "tenemos elementos suficientes para solicitar la elevación de la causa a juicio y eso lo haremos en cuanto terminemos de cumplimentar las diligencias que los imputados y su abogados solicitaron que se hagan".

Carballo por último mencionó que "lo que pretendemos es que se eleve a un juicio oral y público para que todos puedan conocer, escuchar, lo que se plantea y debatir la responsabilidad o no, que lo establecerá el tribunal que intervenga". (Fuente: El Eco de Tandil)