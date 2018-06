Plan Fines II: Docentes de nuestra ciudad reclaman por el cobro de sueldos atrasados

115107

Información General Hace alrededor de tres meses que no perciben su sueldo

Un profesor expresó su preocupación por esta dura realidad que atraviesan. En Olavarría son entre 100 y 150 trabajadores afectados. También reclaman por las pésimas condiciones laborales.

Los docentes del Plan Fines II atraviesan una situación bastante compleja ya que no cobran su sueldo desde hace varios meses. Si bien esta modalidad educativa incluye que se cobre a partir del tercer mes, algunos docentes de nuestra ciudad llevan adelante un reclamo porque aún no se acreditó el pago de junio.



En este sentido, un docente que no quiso revelar su identidad públicamente dialogó con Diario EL POPULAR para expresar su situación. "No estamos cobrando. Tuvimos que haber cobrado ahora en junio. Yo trabajo desde el año pasado y siempre fue así. Cuando tomamos las horas tenemos el conocimiento de que Plan Fines se maneja de esta manera. No nos pagan bien. Tomamos las horas y ni al mes siguiente te pagan. Supuestamente se cobra a los tres meses" indicó.



En este caso, este docente aseguró que "estamos viendo la posibilidad de reclamar. Esperamos hasta el día de hoy (por ayer) que tal vez se podía cargar el pago, pero no figura. Tengo compañeros que tampoco cobraron. Los que estarían afectados con esta situación son alrededor de 100 a 150 profesores".



Por otra parte, el docente sostuvo que "desconocemos la situación en otros lado, pero en Olavarría está la posibilidad de que hagamos el reclamo en el CENS Nº 451, que es donde tenemos que elevar el pedido. Nos dan un 0-800 para llamar a La Plata, pero ya nos ha ocurrido en otras ocasiones que no nos responden. O sea que ni pensamos llamar porque uno se gasta innecesariamente" reveló el docente.



En esta línea, el profesor aclaró que "no puedo hablar de años anteriores al 2017. Por lo que dice la gente que trabajó anteriormente, esto nunca pasó. Esto de que no se haya cobrado en junio. Todos esperamos el pago y esta vez no ocurrió".



En cuanto al contexto económico que atraviesa el sector docente, consideró que "la situación es un desastre. Estamos esperando hace mucho el pago. Encima tenemos que viajar a las zonas rurales, por ejemplo, Sierra Chica, Hinojo, Loma Negra, Sierras Bayas, Colonia San Miguel, Espigas, Recalde, el paraje Las Piedritas y también las afueras de Olavarría como el barrio AOMA".



El docente, también mencionó que "cuando tomamos Fines, lo primero que nos aclaran es que no podemos hacer paro. No tenemos derecho a reclamar lo que nos corresponde, no podemos enfermarnos. La única forma en la que podemos llegar a faltar a una clase es por embarazo o ART". En el caso de una enfermedad "tenemos que ir igual. De hecho, muchos hemos ido a trabajar así. Si se nos enferma algún familiar nos tenemos que arreglar como podamos. No se puede faltar por cuidar a un hijo, además no cobramos ruralidad ni antigüedad. Tampoco nos evalúan, no tenemos puntaje. Queremos como mínimo cobrar en tiempo y forma. Otra cosa que es desgastante es que hay que cargar todos los días la SUBE para ir trabajar o pagar un remis en ocasiones" .



En otro sentido, el docente relató que "otro tema muy importante son las condiciones de trabajo. Hay sedes que están en condiciones y otras que no. Fines no tiene un lugar físico fijo, no es una escuela y no hay un establecimiento. Fines trabaja de acuerdo a las sedes que les prestan porque es así. Hay sedes en condiciones terribles donde no hay ni siquiera pizarrones, no hay calefactores y en el invierno te morís de frío tanto nosotros como los alumnos".



En definitiva, el profesor destacó que "no están las comodidades que tienen que haber. A veces faltan bancos y hay tablones con caballetes. Hay sillas. No están los bancos comunes de Escuela donde los chicos estarían mejor. Muchas veces los docentes ni siquiera tenemos escritorio para sentarnos y acomodar nuestras cosas. No hay siquiera pizarrón de tiza. Todo es muy difícil".



Por último, el docente expresó que "hay profesores que tal vez tienen horas en otras escuelas, pero hay muchos que vivimos de esto. Docentes hay muchísimos y las horas que salen para cubrir no son tantas. Es muy triste para la persona que realmente vive del Fines. Es injusto que uno ponga de su bolsillo para que después eso no venga de vuelta. Muchas veces tenemos que llevarles las fotocopias a los chicos y en ocasiones no tienen el dinero con ellos. El material para trabajar sale del bolsillo nuestro" concluyó.