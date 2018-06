Las facturas de electricidad en Olavarría llegan sin impuestos quitados por Vidal

115108

Información General

Se trata de los ítems correspondientes a los decretos 7.290 y 9.038. El descuento se estimó en alrededor de un 15%. Para usuarios residenciales de Olavarría, los impuestos representaban 68,10% de la facturación.



Las boletas que emite Coopelectric ya llegan a los domicilios con el descuento de dos de los ítems impositivos. Se trata de dos decretos, vigentes desde las décadas del 60 y del 70, que la gobernadora, María Eugenia Vidal, dispuso dejar de cobrar. En las facturas que por estos días se reparten en los domicilios locales, ambos ítems se mantienen pero los porcentajes de cobro se presentan en cero así como el monto a pagar por los usuarios. Es decir, se eliminó el cobro a los bonaerenses pero no se han derogado las normas.



En abril, la Gobernación dispuso la eliminación de dos decretos que imponían impuestos en las facturas de los servicios públicos y que le significaban unos 3.000 millones de pesos anuales de recaudación.



En el caso de la energía eléctrica la quita llega al 15,5%. En tanto, en el porcentaje que impactará sobre la tarifa del gas y el agua será un 6,3% sobre el primero y 6,2% sobre el segundo.



El anuncio ocurrió en medio del malestar generado por los últimos incrementos de tarifas y de los cuestionamientos de los socios internos del PRO.



Las rebajas se instrumentaron en bajo dos mecanismos: el primer a través de decreto y el segundo a partir de la aprobación de modificaciones legislativas, lo cual ya se debatió en Diputados.



Reducción



La medida de Vidal dejó sin efecto los cobros de los decretos 7.290/67 -Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico- que implicaba el pago del 10% sobre el consumo de luz y 9.038/78 -Fondo Especial Grandes Obras Eléctricas- que implicaba una recarga de 5,5%.



Las rebajas se aplican desde este mes y, en las facturas de los olavarrienses, ambos ítems se mantienen pero se expresan en cero los porcentajes cobrados tal como se ilustra en la imagen de una factura perteneciente a un vecino del barrio El Provincial.



Hasta el mes pasado, los usuarios olavarrienses pagaban a través de Coopelectric 68,10% de la facturación en impuestos.



En este apartado de las facturas se encuentra, además de los ya quitados, el IVA (21%), los artículos que comprende la Ley 11.769 (suman 11,6%) y la ordenanza 103/74 de alumbrado público (20%) que totalizan 52,6% de la facturación. Cabe señalar que toda esta información se detalla en el reverso de las facturas.



Disputa



El anuncio de Vidal en abril abrió un cuestionamiento, ya que justamente eliminó dos impuestos que su misma gestión había sumado en enero pasado a las facturas de los bonaerenses. Es que la Gobernación impulsó un reclamo a la Justicia que derivó en la aplicación de los cobros que se habían quitado dos años antes.



La mandataria había ponderado como "un esfuerzo" de su gobierno la eliminación de dos impuestos creados por dictaduras, pero igualmente que no estaban contemplados en el Presupuesto 2018 porque sus cobros estaban suspendidos.



Sobre el tema, la ex diputada nacional del Frente Renovador, Liliana Schwindt, recordó que los decretos 7.290 y 9.038 estaban judicializados a partir de una presentación que en 2016 hicieron dos concejales de Pergamino, Ramiro Llan de Rosos y Carlos Elizalde, y también se sumó al reclamo la Defensoría del Pueblo. "Todo eso ya no lo estaba cobrando la provincia. Ahora, Vidal apareció para conformar al Presidente y para presionar al resto de los gobernadores, que van a tener que hacer malabares para ver si pueden quitar algún impuesto, cuando ella ya tenía previsto que esa plata no la iba a tener" remató la olavarriense.