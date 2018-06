Manifestación en Radio Tandil tras el despido de 11 trabajadores

115151

Información General

"Somos seres humanos. Todos tenemos familias. No nos pueden faltar el respeto como lo están haciendo", expresó el periodista Norberto Cuchán, uno de los once trabajadores que este viernes fueron despedidos de Radio Tandil.

Este viernes once empleados de Radio Tandil descubrieron que se quedaron sin trabajo cuando llegaron a la radio emisora y se encontraron con dos personas de seguridad que tenían un listado, el cual determinaba quién podía ingresar y quién no. Estaban de paro porque desde hace varios meses no les abonaban los sueldos.

Ante la situación que se hizo pública rápidamente, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y los empleados despedidos se movilizaron frente a la radio acompañados de otros ex empleados, integrantes de la Mesa Intersindical de Tandil y concejales del PJ-FPV de aquella localidad.

En diálogo con El Eco de Tandil, Norberto Cuchán expresó que "once trabajadores de los 21 que estábamos en blanco quedamos en la calle por decisión unilateral de la empresa".

"Estábamos esperando poder cobrar, habían cumplido con la primera etapa de abonar el mes de marzo, tenían que pagar hoy (por ayer) el mes de abril, y la semana que viene el mes de mayo, mientras tanto seguía el paro. Hoy (por ayer) a la mañana decidieron pagarle a 10 trabajadores que quedan en la radio y al resto, echarlos", indicó.

Y agregó que "en el transcurso del día lo único positivo es que el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria. Fue firmada por los representantes de nuestros gremios, entre ellos están Gastón, Ileana y Guillermo, que también están despedidos".

En tanto, expuso que estarán a la expectativa de qué actitud tomará la empresa respecto a la conciliación, es decir, si la acepta o no.

Además, aseguró que hasta el momento no recibieron telegramas de despido, sino que la notificación fue solo de palabra por parte del personal de seguridad que tenía el listado.

Recordó además que anteriormente ya habían despedido 11 trabajadores, por lo cual ya lleva despedidas 22 personas "esta empresa, la que vino a salvar a Radio Tandil, todos estos empresarios de Buenos Aires que creen que se las saben todas y lamentablemente están fundiendo una radio".

"En mi caso llevo 31 años acá adentro, y tuvimos que ir a veces a pelear a la planta transmisora para que no cerraran la radio, casi hicimos una cooperativa en 2015. Ahora estamos acá los que echaron y los que están trabajando están con nosotros también porque ellos siguen de paro en respaldo nuestro, tienen que entender los empresarios que así no se hacen las cosas", sentenció. (Fuente: El Eco de Tandil)