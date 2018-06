Olavarría, con alto nivel industrial pero escasez de mano de obra calificada

115169

Especialistas de dos consultoras y del ámbito estatal hablan de la importancia de la capacitación constante. La edad deja de ser un condicionante a la hora de buscar perfiles técnicos. Los desafíos que enfrenta la ciudad y cuya respuesta estará en el trabajo mancomunado en diferentes espacios.

Olavarría es una ciudad altamente industrializada, con diversidad de rubros y actividades que van desde plantas fabriles hasta pequeños emprendimientos. Esa pluralidad de sectores y espacios la convierten en un distrito rico en aportes humanos creativos. Sin embargo y pese al enorme abanico que ofrece el mercado local, falta mano de obra calificada y se requieren más personas especializadas.



¿Qué ocurre con el límite de edad en las búsquedas laborales en la ciudad? ¿Varía la situación en el interior del país? ¿Cuán necesaria es la capacitación constante? ¿Cuál el impacto de los momentos de crisis sobre las personas? ¿Qué buscan los que buscan: empresas e individuos? Aquí algunas aproximaciones de cuatro profesionales, dos varones y dos mujeres, cada quien desde su rol.



Te estoy buscando



"Nos orientamos a personas de hasta 30 años", "solicitamos un vendedor de 20 a 35 años" y "chofer de 18 a 35 años" y si el pedido corresponde a un asesor de ventas el límite de edad aumenta a 45. Pero si se busca máxima experiencia el tope de 30 se transforma en base. En ocasiones se requiere de actitud proactiva, disponibilidad full time, capacidad de trabajo en equipo, manejo de herramientas digitales y experiencia comprobable.



¿Si se exigen amplias referencias y experiencias, cómo se lograría en una persona joven que pasó 5 años en la universidad? ¿Las empresas continúan con el paradigma de formar a su conveniencia para desarrollar la movilidad ascendente en la estructura fabril hasta llegar a la jubilación?



¿Los millennials viven bajo esa representación o buscan mayor satisfacción y rotación en un empleo? ¿Se podría calificar a la Generación Y como falta de compromiso por tener otra visión? ¿Una persona adulta tiene las habilidades menoscabadas por el hecho biológico de su edad?



Las máximas de calificar como "vieja" o "joven" a una persona corresponden a construcciones y formas de representación. Cada cultura establece sus propios criterios. Sujetos, hombres y mujeres, se mirarán de forma positiva o negativa y percibirán si sus capacidades se corresponden o no con culturalmente establecido.



Para los referentes de la Consultora de Recursos Humanos Selectum, Juan Rivara y Florencia Garavano, el condicionante edad "tiene que ver con qué tipo de empresas es la que busca o con la posición" a ocupar. En "operarios calificados, donde hay mayor demanda, la edad no es excluyente".



Algunas entidades bancarias, por ejemplo, exigen formación universitaria y experiencia "sin tener en cuenta que hasta los 24 estuvo estudiando" y "hay bancos muy exigentes. Se terminó el gerente grande. Es otra cultura", aclaró Juan. Hay realidades dispares pero "vemos en Olavarría que (las empresas) no 'cortan' tanto por la edad. Piden más especialización".



Para Florencia "estas búsquedas de operarios calificados es compleja y la limitación de la edad complejiza más el cubrir vacantes" aunque hasta "empresas más flexibles".



"Las empresas buscan perfiles más jóvenes con la intención de formar un plan de carrera o capacitación según necesidades".



Por su parte, la cuestión de género dependerá del "tipo de tarea" ya que "donde hay esfuerzo físico importante, se va a preferir un hombre" aunque en "empresas donde a veces el universo es muy masculino, está empezando a cambiar e incorporan mujeres".



El eje en la obra pública



"La demanda de las empresas es variada en los perfiles" y la obra pública encabeza la lista. "En Olavarría no hay mano de obra calificada. Los chicos no están haciendo oficios. Trabajamos con instituciones educativas codo a codo para que manden gente", detalló Juan.



En este punto, desde HumanWork Consultores, su titular, Mauro Remis, agregó que "Olavarría es una isla por el empleo y la actividad industrial; muy distinto de lo que una consultora busca en Capital Federal y se busca mano de obra más específica", por lo que "no hay tanto condicionante con la edad".



Remis indicó que en "un relevamiento del perfil se consulta por instinto: primero, no quieren alguien de más de 45 años" aunque "si el perfil excede esa edad pero las competencias están, la empresa termina contratando a gente más grande por conocimiento y expertiz".



Son primeras reacciones. Tampoco mujeres con hijos, porque hay mitos pero "cuando se presentan las candidatas hacen caso omiso a ese dato. Se resuelve más por el tema de conocimiento".



Sobre los Millennials en ocasiones "no hemos tenido buenas experiencias" dado que es una franja que "no se compromete tanto" sino que prefiere rotar para cumplir con sus expectativas.



"Las empresas tienen un gran problema de generaciones de líneas medias. Es decir, personas con la experiencia necesaria para ser gerente de línea o finanzas. Hay una brecha entre el dueño y el operario" y "algunas tienen máquinas paradas que han importado pero están sin operarios que puedan usarlas. Olavarría necesita desde hace años mano de obra muy calificada". Y en momentos de crisis "si tienen que elegir entre línea media y operario que produce, se queda con este último".



Aptitud y actitud



La directora de la Oficina de Empleo, Agustina Materazzi recordó que "con las consultoras trabajamos codo a codo porque el problema es la escasez de mano de obra calificada. La gente que busca trabajo, tenga 18 o 45 años, cree que milagrosamente llegará a su puerta tras repartir su CV" cuando "la ventaja competitiva la da la capacitación. Y mientras se busca empleo hay que capacitarse".



En períodos de dificultades económicas "la demanda 'salta' por el oficio en una ciudad muy fuerte a nivel local y país. Es industrializada y faltan oficiales soldadores o mecánicos", por ejemplo. "No tenemos gente formada. La persona de 45 años que continúa formándose va a estar mejor posicionada en el mercado y la formación constante traerá ventajas y más herramientas".



"Cada persona tiene varios perfiles" y "el de aptitud que se puede hacer en la universidad", indicó la funcionaria. Pero hay que aprender "la competencia blanda" o actitud, aquella que refiere a saber "responder a directrices, al cumplimiento de horarios y a solucionar inconvenientes".



"Tenemos una escuela maravillosa que utilizamos poco" dijo, refiriéndose al Centro de Formación Profesional 401, donde dictan "cursos, algunos casi gratuitos y tiene abiertas sus puertas para formar".



Desde la Oficina se hacen capacitaciones con el eje en "el trabajo de buscar trabajo. Una búsqueda que debe hacerse ordenadamente, conociendo virtudes y puntos a mejorar para competir en el mercado laboral".



Respecto de la edad, "las empresas están más abiertas a recibir el perfil idóneo o hacerlo" sin ese condicionante. La actitud "la podemos hacer pero requiere de esfuerzo nuestro. Hay que salir del estadio de comodidad. Trabajo hay, faltan personas que puedan cumplir con los requerimientos que necesitan las empresas", sostuvo .



Desde Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económico están "trabajando para unir empresas, gremios, Municipio, el área de Educación para salir a flote y la responsabilidad es de todos".



Es que "conocimiento y habilidades suman pero la actitud multiplica. La búsqueda es un proceso muy emocional. Mucha carga de emociones, angustias que solo conocen personas que atraviesan eso y depende cómo seamos, se evidencia en la entrevista".



La actitud "pesa más que nada. Una persona que no tiene experiencia a nivel técnico pero es inquieto, porque ha sabido incorporar y tiene entusiasmo y ganas" puede tener grandes chances. "La actitud altamente desarrollada puede lograr en el corto tiempo el desarrollo del perfil aptitudinal".





¿Qué buscan quienes buscan?



A las oficinas de Selectum "llegan currículum de todas las edades. Cada vez es más gente la que busca" trabajo en la ciudad. Pese a que las consultoras son el primer paso en la selección de personal para un cliente, no falta la cuestión humana y empática. Quienes llegan a estar frente de ellas, con experiencia impresa en las manos, buscan mucho más que un empleo: mejora económica, profesional, cargos con menos estrés, satisfacción o más tiempo libre.



"Cuando entrevistamos a personas de 35 o 45 años, hay como cierta decepción, esa reinserción laboral es mucho más difícil". Si bien no es una realidad completa y "sigue pasando aunque no en demasía".



Cuando las personas mayores de 45 o 50 años llegan a las oficinas aseguran que "vengo a buscar pero sé que no voy a encontrar y es un dolor para nosotros". Por eso, "es un trabajo de ambos lados: que sigan buscando trabajo y un poco educar al cliente", señalaron los referentes de la consultora.



Sobre la Generación Y explicaron que "ponen condiciones que nosotros nunca hubiéramos tenido. Nos tenemos que alinear a sus necesidades. Si el trabajo es lejos no lo toman. Se van cambiando las edades y la necesidad" y no tiene que ver tal vez con la edad cronológica sino con lo "generacional".



"Pusimos un buzón (en las oficinas) porque nos tocaban el timbre continuamente hace unos cinco o seis meses atrás. Se realizan presentaciones espontáneas o a búsquedas activas".



A HumanWork "nos llega gente que se postula a búsquedas abiertas pero la que busca rotar no es gente grande, dado que el nivel de responsabilidad después de una determinada edad" cambia y "empezamos a cuidar el trabajo distinto. Sí hay rotación en chicos más jóvenes con empleos y que ya empiezan a buscar".



El desempleo "existe" y "no se va a solucionar por más obra que exista porque el recurso humano no está calificado. Es un problema que el Estado tendrá que resolver y ver cómo califica a esas personas. Se están incorporando operarios con nivel de perfeccionamiento aunque a veces las empresas deben esperar meses hasta encontrar el candidato".



"No podemos disociar los contextos con actividades industriales, empresariales y económicas. Estas tienen ciclos fuertes y marcados y ése es el gran problema de la Argentina industrial. Es pensar en un mediano y largo plazo. Todos los años estamos con idas y vueltas".



Para ser contado



--Desde Selectum recordaron con gran satisfacción a "una señora bastante mayor" donde, pese a la búsqueda inicial, "la empresa dio un vuelco. Le dio posibilidades a gente grande y lo hizo con mucho éxito. Ahora tiene dos personas de esa edad". La realidad indicó que le disminuyeron los problemas de ausentismo y aumentaron la eficacia buscada. Si bien este cambio de visión empresarial "no es lo habitual, para nosotros fue algo lindo", porque "se le puede dar una inserción" en el mercado. Juan Rivara y Florencia Garavano



--"Uno pelea con un gigante que te termina por vencer: la tecnología. Existe otra forma de vincularse. En Humanwork trajeron la experiencia con una joven entrevistada de 18 años. Cuando se consultó por sus vínculos sociales se veía introvertida. "´Tengo amigos en todo el mundo. En Twitter, en Instagram´. Sus relaciones de amistad pasaban por las redes sociales. Es una realidad. Hay otra forma de crecer distinto. Es lo que nos toca hoy y prohibirlo es una forma es aislarlo". Mauro Remis



--"Una persona que tiene discapacidad motriz venía mucho a la Oficina. Ingresó al puesto como administrativo y hoy es el perfil polifacético que tiene la empresa. Por sus ganas de aprender hoy está haciendo muchísimas funciones porque él quiere y nunca vio una barrera que le impidiera el desarrollo". Agustina Materazzi



Cambiame la mirada



Un informe del 2017 de la Organización Internacional del Trabajo estipula que "hace ocho o diez años, cuando antes un operario pensaba en estar 20 años en un mismo empleo, hoy no dura más de que 5 o 6. Entra joven y ya está pensando en cambiar el trabajo. Para mí es un informe optimista" porque la experiencia le demuestra que "cuando un joven ingresa, no dura más de dos o tres años", aclara Mauro Remis.



Desde una nueva mirada se apunta a "ver a las empresas socialmente responsables. Se les pide más compromiso con la sociedad. Más tiempo libre. Más libertad, que el empleo sea más deslocalizado y las empresas todavía en la estructura que tiene Olavarría por el perfil no puede aggiornarse a eso porque siguen siendo de mano de obra intensiva", finalizó.



Un artículo publicado por el World Economic Forum asegura que "la mayoría de los jóvenes son optimistas respecto del impacto de la tecnología y la innovación. El 78,6 % cree que la tecnología "crea empleos" y no que "destruye empleos" (21,4 %). Sin embargo, hay 71 millones de jóvenes desempleados de entre 15 y 24 años en todo el mundo. América Latina tiene tasas de desempleo juvenil altas y crecientes.



Por otro lado, la Asociación Civil Diagonal con sede en Capital Federal, que trabaja por la reinserción laboral de las personas mayores de cuarenta y cinco años asegura en un relevamiento que la discriminación etaria (el 90% de las ofertas de empleo solicitan ese tope) deja afuera solamente en la Argentina a más de 500.000 personas.