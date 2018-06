"Lo que están logrando es que a través de la bronca nos unamos más"

115209

Información General

Así lo afirmó la delegada de Udocba, Albalia Benito, al referirse a la extensa negociación paritaria con el gobierno provincial.

La negociación entre los docentes bonaerenses y el gobierno de María Eugenia Vidal se sigue extendiendo. En ese marco la delegada de local de Udocba señaló que lo que está logrando el gobierno bonaerense es unir más a los docentes en el reclamo.

"Estamos en la misma situación que estábamos en marzo cuando queríamos tener una paritaria con diálogo y con una propuestas que sea factible para los docentes" dijo en diálogo con Cacho Fernández por 98Pop y comentó que después de un plenario de secretarios generales se resolvió un paro de 48 horas, aunque falta definir la fecha.

Para Albalia Benito la medida de fuerza consensuada "es el resultado de tanta espera que estamos teniendo de un llamado de la gobernadora, que no tiene respuesta ni siquiera a recibir un petitorio" expresó.

"No hemos tenido ningún aumento. No han depositado dinero que no sabemos a qué corresponde ni cuáles es el sueldo que ellos tiene ne cuenta para poder depositarlo" dijo y sostuvo que "lo consideran un

adelanto a un posible arreglo de paritarias"

"A los jubilados los tiene relegados de los supuestos adelantos" dijo Benito y sostuvo que "es una falta de respeto a docentes que le han entregado muchos años de trabajo y que han educado a varios de ellos que hoy están en estos cargos políticos y que son funcionarios"

"En vez de dividirnos lo que están logrado es que a través de la bronca nos unamos mas· afirmó Albalia Benito.