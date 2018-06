El dólar no para: nuevo récord de $26,44

115268

Información General

La cotización del dólar alcanzó este lunes una nueva marca récord al cerrar la rueda en $ 26,44 para la venta en el mercado minorista y en $ 26 en el segmento mayorista.

De esta forma, desde el jueves pasado, último día en el que el Banco Central salió a ofrecer al mercado US$ 5.000 millones a una cotización de $ 25 pesos por unidad, la divisa estadounidense avanzó 90 centavos en el segmento minorista y poco más de un peso en el mayorista.

Respecto al viernes, la suba fue de 49 centavos a nivel minorista y 69 centavos en el mayorista.

El precio promedio del dólar operado por las principales entidades financieras fue de $ 25,47 para la compra y $ 26,44 para la venta; con máximos de $ 26,80 para la venta en el Banco Galicia y un mínimo de $ 26,00 en el HSBC.

En el Banco Nación la cotización de la divisa estadounidense se ubicó incluso por encima del promedio relevado por el Banco Central, al cerrar en $ 25,50 y $ 26,50 para la compra y la venta, respectivamente.

Por debajo de la cotización del Nación se ubicaron el Santander, en $ 26,25; el banco Supervielle, en $ 26,30; los bancos Macro, Credicoop y Ciudad, en $ 26,40; y el BBVA-Francés, en $ 26,44.

El fin de la fuerte oferta diaria del Banco Central en el mercado cambiario fue anunciada el jueves pasado, durante la presentación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder acceder a un crédito stand by de 50.000 millones de dólares, que estuvo a cargo del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el presidente del organismo monetario, Federico Sturzenegger.

Los analistas destacaron que la suba del dólar de hoy se produjo en un escenario de moderado volumen de operaciones, que sumó un total de US$ 528 millones con una activa presencia de la demanda.

"Hay más compradores que vendedores. El Tesoro no tiene mucho más para vender y el campo no aparece", sintetizó Diego Falcone, head Portfolio Manager de Cohen S.A.

"Además el contexto externo no ayuda a que los inversores vengan a la Argentina a hacer 'carry trade'", agregó Falcone.

Por su parte, Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment, recomendó "estar atentos" a la definición que esta semana tome el Banco Central Europeo, debido a que esta entidad viene desarrollando una política inversa a la de la Reserva Federal de EEUU, lo que repercute en una depreciación del euro, que "contagia y castiga a las monedas de países emergentes".

"El mercado de cambios comenzó a operar el dólar a $ 25,35 pero la oferta no se vio en todo el día, motivo por el cual comenzó a subir hasta que, faltando media hora, y ante el temor de los bancos de no poder cubrir la demanda, el dólar se disparó abruptamente hasta alcanzar la insólita cifra no esperada de $ 26,20 en el mercado mayorista, 90 centavos más que el cierre el último viernes", detalló Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.

Izzo dijo que los operadores estimaron inicialmente que "ante una suba del dólar mayorista de 3,5% en el día -un porcentaje aparentemente disruptivo- el Banco Nación iba a intervenir para amortiguar la suba y no causar sobresaltos en la cotización", pero esto no sucedió y, por el contrario, la entidad oficial "dejó que corriera la cotización" de la divisa.

En este contexto, en el Banco Nación el dólar mayorista cerró en $ 26,00 y el minorista en $ 26,50, mientras que el precio promedio de referencia del Banco Central fue de $ 25,4292.

En el mercado de futuros del Rofex se concretaron negocios por US$ 737 millones, de los cuales más del 70 % se pactó para las posiciones junio y agosto, con precios de $ 26,40 y 27,617 respectivamente.

En estos valores, los contratos de futuros subieron más de cuarenta centavos promedio respecto al viernes, acompañando el avance del final del mercado de contado-spot verificado en la última media hora de la rueda. (Télam)