Despenalización del aborto: Diputados buscará emitir dictamen favorable

La única comisión en la que los que se oponen a la despenalización son mayoría es Legislación Penal, presidida por Gabriela Burgos (en contra). Allí hay 31 diputados y entre 19 y 20 rechazan la norma. Verónica Derna, del Frente de la Concordia Misionero, aún no definió.

El dictamen de esta tarde servirá para comenzar a tener una idea de cómo será la votación en el recinto, pero no le quitará la incertidumbre, ya que hay muchos diputados que no forman parte de las comisiones y que aún aparecen en la lista de indecisos. No se espera una diferencia de más de 4 votos, ya sea favor o en contra, y algunos ya hablan de desempate, que estaría a cargo de Emilio Monzó.