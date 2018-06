Crean un programa de reinserción para jóvenes internos en cárceles bonaerenses

115293

Política Anuncio de Vidal

El plan incluirá la creación de un penal "modelo", en el que será obligatorio estudiar y aprender un oficio. La gobernadora pide "empezar a construir cárceles diferentes".

La gobernadora María Eugenia Vidal sostuvo este martes que hay que "empezar a construir cárceles diferentes" al presentar un programa de reinserción para jóvenes internos, que incluirá la creación de un penal "modelo", en el que será obligatorio estudiar y aprender un oficio.



"Todos sabemos que en las cárceles de la provincia tenemos un serio problema de sobrepoblación, que no empezó con nuestra gestión, sino que lleva muchos años, pero tenemos que empezar a construir cárceles diferentes, que le den otra dignidad al detenido para poder garantizar mejor seguridad después", sostuvo la gobernadora al presentar el proyecto en Campana, donde se encuentra en construcción la nueva unidad modelo, que estará terminada a fines de este año y comenzará a funcionar en 2019.

Acompañada por el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, Vidal sostuvo que su Gobierno no quiere "detenidos encerrados en pabellones sin hacer nada en todo el día", sino, por el contrario "detenidos que puedan tener una segunda oportunidad para no cometer delitos".







Los datos



Como publicó Diario Extra, que edita agencia DIB, en el Sistema Penitenciario bonaerense (SPB) se encuentran alojados 3.402 jóvenes de entre 18 y 21 años. De este total, un 6% tiene 18 años, un 18% 19 años, 33% tiene 20 años y el 43% tiene 21. De este universo, el 97% son varones y el 47% del total se encuentran alojados en unidades y alcaidías del Conurbano.

De ellos, más de la mitad (58%) se encuentra procesado por delitos contra la propiedad. El tiempo de condena promedio de estos jóvenes es de 4 años y medio, lo que para los especialistas "permite y habilita un trabajo adecuado para su reinserción".

Por eso, la unidad está destinada a jóvenes de 18 a 21 años, de sexo masculino, que estén cumpliendo una pena menor a 5 años (relacionada con delitos como robos, hurtos o encubrimientos). Con una capacidad para alojar a 616 internos, contará con una escuela con capacidad para 480 internos y un aula taller móvil donde se dictarán cursos de alfabetización digital. En tanto, los talleres de trabajo ocupan más de 800 m2, con capacidad para 200 internos.

"Hacía más de 20 años que en la provincia no se construía una cárcel nueva. Pensamos que tenía que ser un lugar distinto, no una cárcel más", dijo la mandataria. Y agregó: "No podemos mirar para otro lado si de verdad queremos tener un plan de seguridad en serio. Se estima que la mitad de las personas que ingresan en las cárceles de la provincia vuelven a ingresar más tarde y eso habla de un fracaso".



Por último, la gobernadora dijo que "sólo hay dos" de este tipo de unidades en el mundo, "en Estados Unidos y en Alemania". Y señaló: "Aquellos que acepten ser detenidos acá van a tener que aceptar ciertas condiciones. Va a ser obligatorio estudiar y aprender un oficio. Va a haber un centro permanente de atención a las adicciones". (DIB)