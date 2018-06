Concejales se reunieron con jubilados y pensionados de Espigas

115313

Información General Preocupación por la sede donde cobrarán los haberes

En la reunión con Federico Aguilera y Alicia Almada y el diputado César Valicenti expusieron el estado de preocupación porque ya no cobraría más en la localidad sus haberes.

Los concejales de Unidad Ciudadana, Federico Aguilera, Alicia Almada y el diputado provincial, César Valicenti, estuvieron el lunes junto a jubilados de Espigas, quienes se encuentran en estado de alarma ante la decisión del Correo Argentino de no concurrir más a la localidad para efectuar los pagos de las jubilaciones y pensiones.

Tras la reunión, donde los vecinos expresaron que la medida afectaría a unos 120 jubilados y los obligaría a trasladarse 80 kilómetros para cobrar, los referentes de Unidad Ciudadana se comprometieron a llevar el reclamo acompañado por más de 300 firmas al Concejo Deliberante y la Cámara de Diputados.

Si bien a raíz del reclamo y malestar que manifestaron los vecinos por este mes se seguirá realizando el pago de haberes en la misma localidad a través del Correo Argentino, la solución sería solo momentánea, por lo que los vecinos continúan en estado de alerta y con preocupación.

"No hay ninguna resolución y no tenemos garantías de que esto no vaya a cambiar el mes que viene", indicaron.

Este martes se esperaban definiciones en torno a esta situación debido a que se reunirían autoridades nacionales de Anses y el Correo Argentino, con el objetivo de que este beneficio no se le quite a los vecinos de Espigas.