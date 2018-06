El precio de la Canasta Básica aumentó 2,56% en Olavarría durante mayo

115319

Información General Informe mensual del Partido Socialista

Una persona adulta para no ser indigente necesitó casi 2.200 pesos mensuales para comprar alimentos y superar los 5.300 pesos para no ser pobre.



Durante el mes pasado, siguió la suba de precios promediando de la canas de alimentos en nuestra ciudad. En el informe que mensualmente emite el Partido Socialista y el Centro de Estudios, se arroja como índice el 2,56% en todos los productos. Una persona adulta para no ser indigente necesitó casi 2.200 pesos mensuales el mes pasado y superar los 5.383,50 pesos para no ser pobre. En el caso de una familia, se consideró pobre en mayo si sus ingresos no llegaron a los 16.635 pesos mensuales.



Si se eliminara el IVA de los componentes de la CBA una familia podría reducir su costo a algo más de 2.100 pesos, es decir, sus gastos mensuales serían un 13% menores.



El informe de mayo



Los autores recordaron que es el noveno año de mediciones periódicas en Olavarría y que para el cálculo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), que es el indicador de la línea de la indigencia, se mantiene la toma de datos en cinco sectores de la ciudad: Microcentro, San Vicente, Mariano Moreno, Pueblo Nuevo y zona norte del barrio Roca Merlo.



De los datos recogidos, se evaluó que una persona adulta para no ser indigente debería percibir un ingreso mensual de 2.197,35 pesos, unos 55 pesos más que el registro en abril. Las variaciones fueron de 2.000 pesos a 2.370 pesos, según el sector de la ciudad relevado. Para estar por encima de la línea de la pobreza, una persona adulta debería contar con ingresos por 5.383,50 pesos, 136 pesos más que el mes anterior.



Con estos mismos datos, se realizó el cálculo de la CBA para un grupo familiar constituido por dos adultos y dos menores durante el quinto mes del año. Dio como resultado la suma de 6.789,80 pesos, unos 169 pesos más que en abril. Para la Canasta Básica Total (CBT), es decir los ingresos que deberían percibir en dicho hogar para no caer por debajo de la línea de la pobreza, asciende a los 16.635,01 pesos, lo que representa casi 415 pesos más que en abril.

