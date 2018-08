"Registra un avance de 85% y prevé finalizarse a fines de septiembre"

118720

07.08 | Información General Ruta 51 de Loma Negra a Muñoz

El responsable regional de Vialidad dijo que en esta zona está resuelta la ruta 51, en cuanto a repavimentación. En los 41 kilómetros que van de Loma Negra a Muñoz hay un 85% realizado. La nota exclusiva con El Popular.



"La Ruta 51 es una ruta central en cuanto a la producción, ya que atraviesa toda la Provincia, desde Ramallo hasta Bahía Blanca y en la zona, tenemos resuelta la Ruta 51 en cuanto a repavimentación", destacó el ingeniero Gastón Rodríguez, jefe de la Zona IX de Vialidad Provincial. El funcionario explicó que hay obras en marcha y otras a un paso de concluirse, a lo que se suma la licitación para repavimentación, ensanche y pavimentación de banquinas en el subtramo comprendido entre el arroyo Saladillo (incluido el puente) y la Ruta 205, abarcando una longitud de 20.300 metros.

Actualmente se están realizando las obras de repavimentación y reconstrucción de banquinas en el tramo Villa La Serranía - Empalme Ruta 76, Etapa 1, entre acceso a Villa Fortabat y Muñoz. El proyecto se complementa con la reconformación de banquinas y taludes, el mantenimiento rutinario del puente sobre vías del FFCC y la canalización y limpieza de cauce de las alcantarillas existentes. La longitud de los trabajos es de 41 kilómetros, tienen un 90% de avance y se prevé que terminarán en septiembre. El proyecto implica una inversión de 225 millones de pesos.

"La doble vía a veces es necesaria y su construcción obedece, entre otros parámetros, al volumen de tránsito que circula por dicha traza y que es representada por el Tránsito Medio Diario Anual (TMDA), en este sentido está en evaluación, sin mayor información, la doble vía desde la 226 hasta el acceso a L´Amalí, que el Intendente (Ezequiel Galli) ha solicitado", comentó el responsable de Vialidad de la Zona IX.

El funcionario indicó que "ahí se triplica al volumen de tránsito con respecto al tramo de Tapalqué y en ese sector ahora se están contemplando obras en vías de desarrollo desde L´Amalí hasta estación Muñoz, con repavimentación y banquinas asfaltadas".

Lo concreto es que "la Ruta 51 es una ruta central en cuanto a la producción, que atraviesa toda la Provincia. Nace en Ramallo y llega hasta Bahía Blanca, con un recorrido extenso y se está haciendo la repavimentación pero por fuera de la Zona IX, en 25 de Mayo".

Con respecto a las condiciones en que se encontraba la traza, Rodríguez aclaró que "la zona norte estaba muy deteriorada y acá, en esta zona puntual es más problema de deformación por exceso de carga lo cual genera mayor problemática en días de lluvia para los vehículos que la transitan".

El funcionario informó que la obra desde de L´Amalí a Muñoz, registra un avance de un 85% y prevé finalizarse a fines de septiembre del corriente año. La semana pasada se iniciaron los trabajos de señalización horizontal en el sector recientemente pavimentado.

Gastón Rodríguez se desempeña en el área de Vialidad provincial desde 1997 y desde ese lugar consideró necesario dimensionar que la gestión actual del Gobierno bonaerense, que encabeza María Eugenia Vidal, "ha hecho una inversión inédita. En 20 años, no he visto tanta inversión en obra pública y con proyectos que son estudiados. No se hacen en todos los tramos lo mismo, se estudia cada traza en función de las necesidades y de esta manera lograr un uso más eficiente de los recursos".

