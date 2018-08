Robledo Puch: Símbolo maligno que resiste al tiempo

118792

11.08 | Columnistas

Pasan las décadas, pero Robledo Puch siempre vuelve

Daniel Puertas



[email protected]



Carlos Eduardo Robledo Puch lleva más de 46 años presos contradiciendo la norma que establece que una pena de prisión no puede superar los 30 años. No es que no haya intentado recobrar la libertad, pero todos sus pedidos fueron rechazados. Nadie quiere firmar la libertad del hombre que se convirtió en símbolo del crimen.



Pero él siempre negó ser un asesino, atribuyó todas las muertes a sus cómplices, acusó a los jueces de haber montado un "circo romano" para condenarlo.



El Angel, la película que cuenta una versión de su historia ha despertado un singular interés, probando, una vez más, que a pesar de que los hechos narrados pertenecen a un país remoto -si se tiene en cuenta todo lo que ha pasado desde entonces- el nombre Robledo Puch está grabado a fuego en el inconsciente colectivo.

