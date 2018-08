118864

10.08 | Información General Los bolsos de López

El exsecretario de Obras Públicas declaró y dejó varios interrogantes ya que aseguró que los US$ 9 millones no eran de él sino de personas vinculadas a la política pero que no podía dar más detalles.

"Ese dinero no es mío. Ese dinero era de personas vinculadas a la política, de las cuales no puedo hablar. No es una persona, sino varias, y yo mismo no sé bien quiénes son todos ni quiero saberlo", dijo López ante el Tribunal, del que no aceptó preguntas.

López fue trasladado desde el penal de Ezeiza, para brindar su testimonio en el proceso oral y público que se inició, luego que fue descubierto con arrojando bolsos y valijas con casi US$ 9 millones a un convento. "Voy a declarar porque quiero que se demuestre que no me enriquecí ilícitamente en la función pública ni yo, ni mi esposa, ni ningún miembro de la familia en los doce años y medio que estuve al frente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación", dijo López. Y agregó: "Voy a declarar siempre que no ponga en riesgo la seguridad de mi familia y la mía propia".

El exfuncionario es juzgado junto a otros seis imputados. Su exmujer y los acusados de ser sus testaferros, el contador Andrés Galera y el empresario Eduardo Gutiérrez, se negaron a declarar el martes último.

"En primer lugar, quiero hacer saber que lo que voy a explicar ahora es la verdad. Y de lo que dije antes, solo es verdadero lo que voy a decir ante este tribunal. Por lo tanto, lo que no esté reiterado ni dicho en esta declaración que estoy haciendo debe considerarse como descartado, desmentido y sin valor alguno", aseguró López en el inicio de su declaración.

"En segundo término, también quiero aclarar que habrá cosas que no abundaré en detalles y precisiones, pero que esa reserva la tengo porque antes que nada quiero preservar la seguridad de mi familia y la mía propia", agregó.

Según López, estuvo "condicionado" en sus declaraciones. "Después de mucho pensarlo, y contando con los consejos de mi nueva defensa, que esta vez no me fue impuesta, voy a declarar siempre que no ponga en riesgo la seguridad de mi familia y la mía propia", añadió.

"Estoy diciendo que estuve limitado, no tuve libertad para elegir a mi defensa. Esto quedó claramente evidenciado con mi primera defensora, que me la pusieron, que jamás la hubiese elegido voluntariamente y que me costó mucho esfuerzo que la cambiaran. Sobre esto no puedo decir más, solo quiero que lo sepan y lo tengan presente", deslizó.