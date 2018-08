"Mientras esta situación difícil continúe, vamos a estar al lado de los bonaerenses"

118913

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires recorrió este viernes Carmen de Patagones, Coronel Rosales y Bahía Blanca.



La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró durante la recorrida que "mientras esta situación difícil continúe", desde el ejecutivo provincial "vamos a estar al lado" de los vecinos de todo el distrito "asistiéndolos en todo lo que sea necesario".

Tras supervisar obras en Carmen de Patagones y reunirse con el Intendente local, José Luis Zara, Vidal señaló que "hay mucho para hacer y mejorar, pero no va a ser de un día para el otro. Me encantaría poder hacerlo, pero no voy a prometer nada que no pueda cumplir".

En un encuentro con periodistas, Vidal indicó que "la pobreza no me la cuenta nadie, la veo yo en los barrios" y agregó "me preocupa la situación actual", por eso se impulsó "un refuerzo que estamos implementando de ayuda social en todos los lugares donde sea necesario".

La gobernadora partió luego a Coronel Rosales, donde participó del acto de inauguración de la ampliación del Hospital Eva Perón y mantuvo un encuentro con el intendente de esa localidad, Mariano Uset.

Por la tarde del viernes, en la ciudad de Bahía Blanca, mantuvo un encuentro con el Intendente Héctor Gay y con vecinos del Barrio Millamapu que fueron beneficiados por una obra de extensión de la red de desagües cloacales.

La gobernadora estuvo acompañada por el secretario de Medios bonaerense, Mariano Mohadeb y el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell.