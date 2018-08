Profesionales de la Salud reclaman por los descuentos que les hacen desde el STMO

118980

12.08

La médica se quejó de que "hace 16 meses" les descuentan la cuota solidaria del Sindicato de Municipales y adelantó que irán a la justicia. Contó que el Municipio prometió discutir la carrera médico-hospitalaria al cierre de las paritarias. y la necesidad del plan como el Qunita.



Alejandra Capriata, habló con EL POPULAR para hacer un balance de la situación: hubo avances y aspectos que continúan en negociación, se sostienen los encuentros con autoridades de Salud, pero no los habilitan a participar de paritarias.

"La situación que se vivía dentro del hospital no solo por los sueldos, sino también por el valor de las guardias, la organización de las guardias, los recursos disponibles y la gestión administrativa del hospital" recordó la médica sobre los planteos que estallaron cuando el Hospital debió absorber la demanda de los jubilados que dejaban de atender las clínicas privadas. En julio de 2017 Galli recibió a los jefes de los servicios y a la APRO por primera vez tras varios pedidos de audiencia. "En esa reunión se habló claramente de la situación en que estábamos. Hacía casi dos años que no teníamos aumento de las guardias, sólo en los sueldos básicos" subrayó.

Capriata resumió: "desde el año pasado se han hecho más fluidas las reuniones con el equipo de Salud que trabaja más cerca con los profesionales y está más atento a las circunstancias del hospital. Es un lugar muy complejo de trabajo y en este momento planteamos estar muy atentos a la situación social".

Logros y promesas

Destacó que en febrero el Municipio aumentó el pago por las guardias médicas. "Las autoridades de Salud lo hicieron sin que lo pidiéramos, fue un gran paso. También se hizo un nuevo reglamento que la APRO firmó acerca del funcionamiento de la Guardia de Adultos. Es un lugar muy complejo y debe estar bien reglamentado" valoró Capriata.

Más adelante resaltó que un grupo se hizo cargo de la Jefatura de Pediatría, en contacto constante con la Dirección del Hospital. "Hay muchas cosas que se van logrando" definió para agregar que ante varias jefaturas con interinatos "hemos pedido que en octubre -como siempre se hace- se abran los concursos. Igualmente, se reconoce con mejores importes en dinero a las jefaturas que están".

A su vez, se refirió al diálogo con la Dirección del Hospital: "es un canal de trabajo muy importante".

Un aspecto que sigue en negociación es la puesta en macha de la carrera médico hospitalaria. Está derogada en parte desde 2007. "La promesa última es que después de las paritarias vamos a sentarnos nuevamente a trabajar para que la carrera sea asequible para el Municipio, no queremos desestabilizar económicamente" señaló.

Situación social

¿Qué pasó con la demanda de los jubilados que generaba desborde? "Lo fue absorbiendo el hospital como puede. Porque no solo tiene que resolver la demanda espontánea, también la población en general y de PAMI en particular. La sobrecarga es importante, hace que haya un gran desgaste en el sistema de salud, es un gran desafío ahora sumado a la crisis social y económica" subrayó la médica.

Habló de la "vertiente social de la enfermedad" en referencia a condiciones de vida y contextos sociales que afectan la salud de la población. Consideró que las áreas de Desarrollo Social y Salud son las que deben asumir las respuestas. "Puedo salvarle la vida a un neonato, y después va a vivir a una casa sin calefacción. Al mes está con bronquiolitis grave" dijo para agregar que desde APRO "reclamamos claramente el Plan Qunita, es una ayuda enorme ese set que viene para el recién nacido y la mamá. Hacía dos años y medio que estaban abarrotados y dicen que las cunas no están en condiciones" contó.

A esto sumó la suba del gas: "el tema de los servicios es muy preocupante, quienes trabajamos en el hospital estamos muy preocupados porque vemos cómo llega la gente: abrís la mantita de un bebé para pesarlo y está helado. Esto se le ha dicho claramente a las autoridades de Salud y esperamos la reunión para ver quién hará las cunitas" dijo. Enfatizó que "en la cotidianidad la gente pasa hambre y frío. Y los niños, los bebés, enferman y mueren de frío. No podemos mirar para otro lado. Esto también es un pedido y un alerta para los que están en la gestión municipal, creo que hay que estar a la altura".

Paritarias y cuota solidaria

"La Subsecretaría de Legales todavía no nos permite participar en la mesa de paritarias como Cicop. No nos reconoce como gremio" indicó Capriata quien interpretó que "no quieren tener más de un gremio sentado a la mesa". En 2017 accedieron a una mesa informal de negociación paralela, pero este año no los habilitaron.

Desde marzo del año pasado la APRO había avanzado con otro planteo: el Sindicato de Municipales descuenta la cuota solidaria a todos los trabajadores municipales, aún cuando son afiliados a otros gremios. "Fue ilegal" definió Capriata quien enumeró los incumplimientos de la medida. APRO ha realizado reclamos administrativos y el Tribunal de Cuentas de la Provincia también lo ha cuestionado.

"Hace 16 meses que tenemos el descuento, lo cual es una barbaridad. Esperamos una respuesta, porque nunca nos responden, para pasar a una instancia judicial" cerró Capriata.

