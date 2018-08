Colapsó una plataforma y se registraron más de 300 heridos, al menos cinco graves

118986

Festival en Vigo en España

El concierto al que asistían a medianoche cerraba el campeonato de deportes urbanos O Marisquiño. Las tablas de madera cedieron en el tramo central del paseo y la gente cayó al mar.

Anoche, en medio de uno de los conciertos del festival "O Marisquiño" en Vigo,ubicada en Galicia, España, un tramo del paseo marítimo en donde había cientos de asistentes colapsó y dejó 316 heridos, entre ellos nueve de gravedad.

Ante los cientos de espectadores que disfrutaban de la música, las tablas de madera cedieron en el tramo central del paseo, de unos 40 metros de largo, y la gente cayó al mar, según explicaron los servicios de emergencia.

Por su parte, los testigos reportaron escenas de pánico en el momento del siniestro, alrededor de la medianoche, debido a que sobre la pasarela de madera había muchos jóvenes que asistían al último evento de un festival de tres días, que mezcla actuaciones musicales y deportes urbanos como el skate.

"El suelo bajó como un ascensor. Fue cuestión de cinco segundos. Se partió y caímos todos. La gente me caía encima. Me costaba salir. Intentaba salir y patinaba, mi pie quedó atascado, dentro del agua. Conseguí sacarlo. Un chico me dio la mano y salí", contó Aitana Alonso. "Tenía gente debajo, gritando que no podía salir. Yo me agobié muchísimo. Pensé que no salía. Lo intentaba y caía abajo otra vez", agregó.

En total, 316 personas necesitaron atención médica, dijo el consejero de Salud de Galicia, Jesús Vázquez Almuíña. Sin embargo, según las autoridades, no se temía por la vida de los pacientes con cuadros más graves. "No hay riesgo vital, pero tienen carácter de gravedad por fracturas, traumatismos craneoencefálicos y neumotórax", precisó Jesús Vázquez Almuíña, consejero de Sanidad de Galicia, quien detalló que de los pacientes graves dos son menores de edad.

Respecto de las causas del incidente, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, dijo que sospecha que el paseo, que está sustentado por pilares de concreto, tenía un problema estructural. La plataforma colapsó "probablemente por exceso de peso", apuntó en declaraciones a la prensa.

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, anunció una investigación sobre lo ocurrido. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez , tuiteó: "Mi solidaridad con los heridos en el festival #OMarisquiño en Vigo, a quienes deseo una rápida recuperación, y mi reconocimiento a los servicios de emergencia". (Agencias AP y AFP)