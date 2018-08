Se creó el Colegio de Profesionales de Seguridad e Higiene en la provincia

119009

13.08 | Política

La nueva normativa volverá a Diputados ya que se introdujeron modificaciones. En los discursos, los legisladores reconocieron la actitud proactiva de los profesionales tras la tragedia en la escuela de Moreno.

Durante la última sesión del Senado provincial se aprobó la creación del Colegio de Profesionales de Seguridad e Higiene de la Provincia de Buenos Aires. Representantes de la Junta Promotora colmaron los palcos del recinto el jueves para presenciar el importante momento para los profesionales del área



"Hoy es un día festivo, los profesionales de Seguridad e Higiene de la Provincia de Buenos Aires hemos logrado la ley" expresó emocionado el licenciado Lorenzo Gómez, quien desde hace ocho años impulsa la sanción legislativa. "Quiero agradecer a todos los que me acompañaron desde el momento cero, a los que se han sumado en el camino y a los que no nos han acompañado también les quiero agradecer porque gracias a ellos, también, estamos todos reunidos acá" dijo Gómez quien agregó un agradecimiento para su familia.



"No quiero dejar de agradecer a los diputados que nos han apoyado en su momento, conseguimos la firma de 13 diputados; yo creo que es un hecho histórico que una ley haya sido firmada por tantos legisladores" comentó el presidente del Colegio de Profesionales de Seguridad e Higiene y remarcó "que hayamos pasado al Senado cuando todos entendíamos que el contexto político era adverso y termino siendo un contexto histórico".



Por su parte, el senador Roberto Costa (presidente del bloque Cambiemos) destacó durante el debate que "le estamos dando aprobación con modificaciones". Reconoció una actitud proactiva de los profesionales en el marco de una situación crítica: "luego de la desgracia que se sufrió en la Escuela de Moreno desde el Colegio de Profesionales publicaron en Facebook una tarjeta, tipo nota, en la que se ofrecían de forma gratuita a hacer las auditorías en cada una de las escuelas que se lo solicitaran para poder conocer, a partir de su profesión, los inconvenientes que tenemos que solucionar para que esto no vuelva a pasar" comentó Costa.



Para finalizar, el senador oficialista sostuvo que "si bien nosotros trabajamos para que ellos tengan solución a su problema, se ofrecieron y por supuesto que van a ser convocados por la Dirección General de Cultura y Educación".



Por su parte, el senador provincial, Gabino Mario Tapia (Cambiemos), fundamentó la decisión que había tomado la Comisión de Trabajo para darle despacho favorable al proyecto de ley.



De esta manera, la creación del Colegio de Profesionales de Seguridad e Higiene de la Provincia de Buenos Aires obtuvo la aprobación del Senado y ahora deberá volver a la Cámara de Diputados para que se aprueben sus modificaciones.