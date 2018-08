YPF: incertidumbre en estaciones de servicio por el aumento aplicado en otras provincias

119013

Información General

El objetivo apuntaría a achicar las diferencias de precios con otras marcas. La brecha entre las naftas premium y las súper hace que la demanda se vuelque hacia la más barata. Exponen la existencia de faltantes de gasoil.

Pese a que en los últimos días se difundió un nuevo aumento en el precio de los combustibles aplicado por YPF, por el momento la suba no se efectivizó en la provincia de Buenos Aires y se enmarcaría en una nueva estrategia de la petrolera estatal con el objetivo de achicar la brecha existente con el resto de las empresas. Sin información oficial al respecto, EL POPULAR pudo precisar que el nuevo incremento recayó sobre los usuarios de las provincias de Mendoza, San Juan, Córdoba, Salta, Neuquén y Santa Fe.

En nuestra ciudad, Alberto Abrigo, copropietario de dos estaciones de servicio de YPF, negó las versiones. "¿Aumento de combustibles? No, no. Había leído que iban a volver a tocar el precio alrededor de un 2 por ciento. Pero supuestamente los van a hacer zonales. No tenemos ninguna noticia concreta, nos enteramos más por los medios que por la información que nos dan: siempre nos enteramos a la mañana porque nos aparecen en la pantalla, a primera hora, los nuevos precios".

Los reiterados aumentos durante 2018, de entre el 28 y el 30 por ciento según la calidad de las naftas, marcan una brecha de alrededor del 10 por ciento en la actualidad entre el valor de la súper y la premium; y esa diferencia empieza a notarse en las ventas.

"La brecha que hay entre las premium y las naftas súper cambia muchísimo el consumo; no hay dudas de eso. Ha bajado muchísimo la venta de naftas premium y, no en la misma proporción, pero en el caso de la súper es como que la gente se ha volcado más porque hay mucha diferencia de precios, que es de entre 6,50 y 7 pesos por litro", señaló Abrigo.

Y la demanda también decae por la pérdida de poder adquisitivo. "Hoy la gente, ya sea en efectivo o con tarjeta, va cargando un monto determinado: el cliente habitual, de siempre, viene y carga la misma cantidad de plata. Por eso que cada vez hay una merma importante en las ventas. Esto ya hace unos meses que se viene notando".

Como consecuencia de esa retracción, "vas a ver movimiento, vas a ver muchos autos, pero siempre se va produciendo una baja en la cantidad de litros y eso lógicamente nos va ocasionando pérdidas porque la comisión no es la misma y los gastos operativos son cada vez más altos y no escapamos de lo que le está pasando a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas: estamos todos al horno".

Asimismo, esa menor demanda se ve reflejada en la actividad del transporte, que "tiene una situación más crítica desde hace meses, no es de ahora. El transporte viene mal desde hace bastante porque a los aumentos de combustibles hay que agregarles el aumento de todas las cosas operativas del transporte, como cubiertas, lubricante, sueldos. Todo incide en que las tarifas no han acompañado el aumento de los gastos operativos y por eso hoy los transportes están tan complicados", definió.

Jorge Hernando, de Hernando Hermanos, brindó sus impresiones sobre lo que ocurre en las estaciones de servicio en las rutas. Explicó que la actividad "tuvo un mes de julio que estuvo bien, en cuanto al movimiento del turismo y a su vez en el movimiento del transporte. Agosto viene un poco más tranquilo en cuanto al transporte y de camiones se nota un poco menos".

La merma ocurriría "porque el mercado no está claro, no está bien definido. Hay faltantes de gasoil; la actividad no está tan fácil, no viene como hace unos meses atrás. Antes ingresaba al mercado gasoil importado, a precios muy competitivos por el precio del dólar. Pero a los valores del dólar hoy ese gasoil no es competitivo y no entra al mercado".

Las indefiniciones en el mercado se generarían debido a que "estamos en una puja de precios porque las petroleras quieren seguir subiendo los precios y la realidad indica que no pueden seguir subiendo", opuso Hernando.

El último aumento de precios de la estatal YPF fue aplicado el domingo 5 de agosto. En Olavarría, la nafta premium Infinia se vende a 39,99 pesos. El resto de los precios: Súper, 33,61; Diésel, 28,06; e Infinia Diésel, 34,69.

Esta semana, el senador nacional por el PJ Carlos "Camau" Espínola solicitó al gobierno nacional que explique por qué los precios de los combustibles suben en el interior mucho más que en la Capital Federal. El legislador apuntó que, en el caso de YPF, las naftas y el gasoil subieron entre junio y el 5 de agosto un 21 por ciento en la Ciudad de Corrientes mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ascendieron sólo un 14,7 según información oficial del Ministerio de Energía.

"Esa situación provocó un incremento en la brecha de precios entre las dos ciudades, pasando del 8,9 al 14,9 por ciento", se quejó el parlamentario al realizar el pedido de informes al Gobierno. El relevamiento realizado por Espínola arroja que en el mismo período (junio-agosto), los precios subieron 29,9 por ciento en Catamarca; 20,8 en Chaco y Chubut y 20,3 en Entre Ríos.

La petrolera YPF volvió a incrementar los precios de sus combustibles en varias provincias hasta un 2 por ciento. Sin embargo, ya había aumentado el domingo 5 en todo el país hasta 5,5 por ciento la nafta y el gasoil premium, mientras que la nafta súper y el gasoil común los ajustó 4,5 por ciento. El objetivo de la firma apuntaría a reducir la brecha con las otras petroleras, con precios más caros.

Previo a los nuevos precios, las naftas ya habían aumentado un 22 y un 27 por ciento en lo que va del año. Ahora, el acumulado es de 28 y más de 30 por ciento, respectivamente, para la súper y la premium.

En junio la brecha entre las súper y las premium era de alrededor del 20 por ciento, debido a la decisión de los usuarios de cargar combustible más económico. Hace un año, esa diferencia de precios era del 13 por ciento y con los aumentos de agosto habría descendido a un 10 por ciento.