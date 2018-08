La unidad del peronismo pero con Eseverri formando parte de un frente opositor

119033

Germán Aramburu

Fue un acto en el que hubo presencias de varios espacios pero faltaron sus compañeros de bancada. Estuvo José Eseverri a quien el peronismo mira con atención. Aramburu sintió su presencia como un respaldo al acto organizado por Renovación Peronista. "Me gustó mucho que fuera", dijo.

Cacho Fernández

La charla que dio el politólogo, Diego Roger en Coopelectric, organizada por la agrupación "Renovación peronista", tuvo contenido conceptual pero también un trasfondo político digno de analizarlo y seguir su desarrollo.

El tema fue "La energía en un proyecto nacional desarrollista", en la cual Roger se explayó sobre la energía por medios alternativos, la política actual, la necesidad de unificar tarifas y de subsidiarlas, pero la asistencia induce a una lectura política que tiene sus ingredientes.

Concurrieron dirigentes de los más amplios espectros políticos y sociales tales como el ex intendente, José Eseverri, el decano de la Facultad de Ingeniería, Marcelo Spina, concejales como Mariano Ferro, Eduardo Rodríguez, candidatos massistas como Eduardo "Chino" Correa, y también ausencias significativas como las de los propios compañeros de bloque del organizador de la charla, Germán Aramburu, Federico Aguilera y Alicia Almada, cosa que propone una lectura difícil del hecho.

Germán Aramburu habló con "Un Cacho de mañana" por FM 98 POP, analizó la actualidad del peronismo local, el rol del eseverrismo y lo que se avecina para definir el escenario político-electoral del año que viene. Destacó la presencia y el rol de José Eseverri, minimizó la ausencia de sus compañeros de bancada y criticó duramente al gobierno nacional y local. "La gente la está pasando muy mal y las recetas que aplican son las mismas que han tenido malos resultados históricamente. Esto va a ser una especie de Grecia", dijo.

Del ex Intendente señaló que no sabía si la ciudad lo estaba extrañando, "no sé... -dijo-, pero lo que ha hecho Galli, que no ha hecho nada y su falta de capacidad..., sé de él que anda charlando con distintos sectores. Me gustó mucho que fuera y fue una manera de sentirse apoyado".

Acerca del nombramiento de la doctora Telma Cazot en la prosecretaría del Concejo Deliberante y que fuese supuestamente por un acuerdo del Frente Renovador y Cambiemos, Aramburu no dudó: "evidentemente hay un acuerdo pero cada cual es libre de hacerlas alianzas que quiera, es parte del juego de la política. Sí, está claro que hay una alianza ahí".