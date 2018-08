Precios: "siguen aumentando"

119092

Información General Un almacenero de San Vicente comenta el panorama del sector

Un comerciante minorista del barrio San Vicente explicó que si bien el porcentaje de aumento bajo, los precios continúan subiendo y señáló que se sienten perjudicados por la promoción de descuento del Bapro.



Julio De Felice en 98Pop

El almacenero Julio De Felice habló con Cacho Fernández por 98Pop y describió el panorama que vive el sector con la baja en las ventas y la suba de precios escalonada.

"Ha bajado el porcentaje de aumento. No aumentan tanto pero siguen aumentando" dijo el comerciante del barrio San Vicente y afirmó que "la gente está consumiendo lo que necesita"

"Hoy están aprovechando la promoción del Bapro" señaló y advirtió que "el sector de almaceneros minoristas nos sentimos perjudicados"

"Está bien la gente le hace bien ese 50 por ciento con las tarjetas del Banco Provincia" dijo De Felice pero manifestó que "en realidad son paliativos nada más"

Por otro lado mencionó que "los aumentos se ubican entre un 3, 4 o un 5 por ciento pero quincenal o semanal" aunque "la gente no se sorprende".

Para De Felice "se han frenado los aumentos no sólo porque han bajado los costos, es porque hay poca venta" y afirmó que "los empresarios nuestros no son un ejemplo tampoco no hay señal de los gobiernos. No se va a aumentar nada y a la semana aumentan los combustibles, los peajes. Eso se traslada a todos los precios"