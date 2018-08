Lanzan nuevo censo agropecuario

119095

15.08 | Información General En todo el país

En la provincia de Buenos Aires, se relevará más de 50 mil producciones agropecuarias en 30 millones de hectáreas. El objetivo es actualizar estadísticas tras más de una década sin datos.



Con el objetivo de actualizar estadísticas tras más de una década sin datos, en septiembre comenzará un nuevo censo agropecuario en todo el país, que en la provincia de Buenos Aires relevará más de 50 mil producciones agropecuarias en 30 millones de hectáreas.



Una particularidad del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2018 es que en lugar de utilizar los clásicos formularios en papel, los censistas dispondrán de tabletas digitales y una aplicación móvil desarrollada especialmente para ese operativo.

"Ahora se utilizará incluso un sistema de cartografía digital que permitirá a los productores y al censista marcar con más facilidad las explotaciones agropecuarias", explicó a DIB el director provincial de Estadísticas, Matías Belliard.

En territorio provincial trabajarán alrededor de 500 censistas, entre supervisores, jefes de zona y auxiliares, que tendrán como tarea relevar datos de más de 30 millones de hectáreas y de 50 mil producciones agropecuarias, según se estima.

A nivel nacional, con un total de 3000 agentes recorriendo los campos argentinos se relevarán 190 millones de hectáreas de actividades agropecuarias y forestales, 40 millones de hectáreas cultivadas y más de 300 mil explotaciones agropecuarias.

"La provincia de Buenos Aires tiene como particularidad una enorme variedad de actividades agropecuarias, y de distintos tipos de siembra. Abarca una variedad interesante en comparación a otras provincias que tienen actividades más concentradas", explicó Belliard, quien recordó que incluso .

El funcionario bonaerense explicó que el objetivo es caracterizar la producción del agro en general. "No tenemos datos desde el año 2002. Ese es el último censo que está disponible", indicó. Es que según explicó, lo relevado en 2008 no alcanzó para realizar estadísticas fehacientes debido a la negativa de brindar información al Gobierno en el marco del conflicto con el campo. "Por ejemplo, en la provincia la no respuesta fue cercana al 25%", añadió Belliard.

En relación al cuestionario, señaló que las preguntas se ordenarán en seis módulos por temáticas que incluirán la caracterización de la explotación agropecuaria y del productor o informante; el uso del suelo; las prácticas culturales sobre los cultivos; la producción animal; infraestructura y maquinaria; y variables sociodemográficas, sobre residentes y trabajadores.

¿Qué deben saber los productores?

El director provincial de Estadísticas señaló que los censistas que recorrerán suelo bonaerense estarán debidamente identificados con credenciales con foto y DNI que llevarán el sello de la Dirección y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), mientras que los productores podrán constatar esa identificación a través de la web del CNA 2018.

Los datos obtenidos, en tanto, serán absolutamente confidenciales y se encuentran protegidos, según lo dispuesto en la Ley Nº 17.622. La información será publicada en forma anónima y compilada con fines estadísticos. Tampoco se cruzará con los datos de otros Organismos sean públicos o privados.



"Además se hará un contacto previo en el que se dejará un tríptico con información sobre el censo", agregó Belliard. "Es importante que los productores sepan que así como cuentan con la protección de confidencialidad, también tienen la obligación de responder e informar", finalizó. (DIB)