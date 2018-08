Docentes amenazan con un paro de 72 horas pese a la conciliación obligatoria

119104

15.08 | Información General

Piden una respuesta a sus reclamos salariales, de infraestructura, comedores escolares y la convocatoria a paritarias antes del viernes.

Los docentes que integran el Frente de Unidad Gremial Bonaerense (FUBD) volvieron a la carga con el paro de 72 horas que fue suspendido por la conciliación obligatoria y amenazaron con hacerlo efectivo si no consiguen una respuesta a sus reclamos salariales, de infraestructura y por comedores.

"Si no hay respuestas a los reclamos que el Frente Gremial viene llevando adelante, haremos efectivas las 72 horas de paro. Gobernadora a los docentes se los respeta, a los chicos se los cuida y a las escuelas se las arregla", reclamó el titular de Suteba, Roberto Baradel en un mensaje directo a María Eugenia Vidal.

Es que los gremios reclaman ser convocados a paritarias antes de que se venza este viernes el primer plazo de la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo bonaerense.

Los docentes se movilizaron este mediodía a la Dirección General de Cultura y Educación, acompañados por los estatales de ATE, donde realizaron un acto en el que volvieron a reclamar por las condiciones edilicias de los establecimientos, y llevaron un fuerte pedido de justicia por Sandra Calamano y Ruben Rodríguez, la vicedirectora y el auxiliar que fallecieron en la explosión en la Escuela Nº 49 de Moreno por un escape de gas.

"Tuvimos que lamentar y llorar la muerte de Sandra y Ruben porque no nos escucharon. Tenemos mucha tristeza, bronca e impotencia. Este Gobierno no sólo no nos escucha, sino que también intenta silenciarnos", dijo la titular de FEB, Mirta Petrocini, en diálogo con DIB.

En la Dirección General de Cultura y Educación, a cargo de Gabriel Sánchez Zinny, los sindicatos realizaron un acto y entregaron un petitorio con los diversos reclamos, al tiempo que adelantaron que realizarán una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo. "Nos recibieron la nota atrás de la reja, con candado. Este es el diálogo que hay con el Gobierno", reclamó Petrocini.

Por su parte, el titular de ATE, Oscar De Isasi, sostuvo que "si no hay lugares seguros, es porque el gobierno decidió desfinanciar las escuelas. Entonces son responsables". (DIB)