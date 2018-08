Destituyeron al juez Arias: "sabíamos que mi cabeza tenía un precio"

119121

Política Acusado de "entrometerse" en cuestiones de otros fueros

El magistrado había tomado trascendencia mediática en múltiples casos. Desde la investigación de inundaciones en La Plata en gestión de Scioli hasta fallar contra los tarifazos en el gobierno de Vidal.



El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense destituyó al juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, quien había tomado trascendencia mediática por fallar contra los tarifazos e investigar la cantidad de víctimas fatales en la inundación que afectó a la capital provincial en abril de 2013, entre otras causas. Se lo acusa principalmente de "entrometerse" en cuestiones de otros fueros.

La lectura del veredicto se postergó siete horas de acuerdo a la programación. El tribunal, presidido por el titular de la Suprema Corte, Julio Pettigiani, e integrado por legisladores bonaerenses y abogados de distintos departamentos judiciales, rechazó "la excepción de la prescripción de las faltas imputadas" y avanzó con la destitución de Arias, impulsando para el magistrado la "inhabilitación para ocupar en adelante otro cargo judicial", según prevé el artículo 48 de la ley provincial N° 13.661.

"Sabíamos que mi cabeza tenía un precio. Esto era previsible. Esto no es un juicio jurídico, es un juicio político. Yo estoy muy tranquilo desde el punto de vista ético y jurídico. No he cometido ninguna irregularidad. Aquí se han expuesto irregularidades de todos los fiscales, de la policía, y sin embargo a ellos nunca se los ha acusado. Hay una doble vara", acusó Arias a la salida del veredicto leído por el tribunal en el anexo de la Cámara de Senadores bonaerense.

Contra Arias votaron Pettigiani, los legisladores Jorge D`Onofrio (FR), Walter Carusso y Roberto Costa (Cambiemos); y los abogados representantes de los distintos colegios Fabián Ramón González (Morón), Diego Alejandro Molea (Lomas de Zamora), Osvaldo Enrique Pisani (San Isidro), Ambrosio Luis Bottarini (Pergamino) y José Alberto Apaz (San Martín). En tanto, manifestaron su rechazo los legisladores Santiago Révora (Unidad Ciudadana) y Pablo Garate (Frente Renovador).

Arias había sido suspendido en noviembre y se le imputaban 21 cargos. Las principales acusaciones estaban dadas a raíz de un conflicto de competencias entre juzgados. Es decir por "entrometerse" en causas de otros fueros. Entre ellos, figura la intervención de Arias en un desalojo en la localidad de Abasto, dada por otro magistrado, y el impedimento en el traslado de un detenido.

El juez destituido también había tomado cierta trascendencia mediática por rechazar aumentos tarifarios y fallar a favor de los docentes cuando determinó que no debían recuperar los días de paro en vacaciones, como había promovido la administración de María Eugenia Vidal.

Durante la gestión de Daniel Scioli, Arias investigó la cantidad de fallecidos en la inundación de La Plata y entró en un conflicto de competencias con el fuero Penal. Su fallo determinó un total de 89 víctimas fatales, cuando oficialmente se habían informado 67 en una primera instancia.

En el proceso de audiencias contra Arias brindó su palabra María Soledad Escobar, quien participó como "amicus curiae" en la investigación sobre la inundación. En el veredicto, el tribunal pidió al procurador general Julio Conte Grand (quien ofició como fiscal del juicio) "fotocopias certificadas de las declaraciones" de esta testigo "a los efectos de que se investigue una posible comisión del delito de falso testimonio".

Ahora, la defensa del magistrado destituido podría recurrir a la Suprema Corte bonaerense, a la Corte Suprema de la Nación o al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos.

Malestar y enojo

En la previa al veredicto y una vez leído el mismo se vivieron momentos de malestar y tensión en el anexo de la Cámara de Senadores bonaerense. Las causales del clima hostil fueron dos: el evidente retraso del inicio de la audiencia y la decisión final del jurado.

El veredicto estaba anunciado para el mediodía, pero luego se postergó para las 16.30 horas y finalmente se leyó pasadas las 19. Todo ese retraso generó malestar entre los presentes, muchos de los cuales habían ido a apoyar a Arias.



Una vez informada la destitución, varias personas se pararon de las sillas y empezaron a insultar a los gritos a los miembros del tribunal a quienes acusaron de "delincuentes" y de estar "pagos". (DIB)