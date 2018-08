El Libertador plasmado en Sierras Bayas

119126

El Instituto Privado Sierras Bayas entendió que el 168 aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín debía condecorarse con arte. El artista Gonzalo Torres, un apasionado por la historia del Libertador, realizó un mural interactivo en una pared de la localidad que invita a reflexionar sobre la libertad y pondera la heróica epopeya del prócer.

"Seamos libres que lo demás no importa nada" es el lema del mural que realizó Gonzalo Torres en homenaje al General San Martín en la pared de un edificio de calle Alfonso Aust en la intersección con Avenida San Martín.



El artista de nuestra ciudad contó que lo convocaron en julio desde el Instituto Privado Sierras Bayas mediante una docente que había visto ya su trabajo en el edificio de la Dirección de Políticas de Género.



"Tenían ganas de hacer un homenaje a San Martín por el aniversario 168 del paso a su inmortalidad. Me parecía super interesante y miré la pared y empecé a proyectar", contó su realizador. En un primer momento iba a ser de dimensiones más chicas pero se expandió y llegó a tener 13 metros de ancho por 4,5 de alto.



El trabajo fue "un desafío" desde lo técnico porque "es una superficie muy texturada". De todos modos se logró concretar el dibujo con una "armonía tonal en cuanto a los colores y también en cuanto al contraste ya que están plasmadas las banderas y la cordillera detrás del General". La figura del Libertador es un busto tratado con tonalidades grises, "como retrato escultórico desde lo bidimensional".



La frase "Seamos libres que lo demás no importa nada" fue también seleccionada por Gonzalo, "me parece que resume la ideología sanmartiniana y, puesta en contexto, sigue más vigente que nunca la idea de la libertad". El artista invita a que, además, todos podamos "reflexionar sobre esa idea, cuestionarnos qué es realmente la libertad". El mural es intercativo, contiene un código QR para ser descifrado por dispositivos tecnológicos mediante una aplicación de libre descarga. "Al abrirla, te vincula a un documental de co-producción latinoamericana que se llama La Estrategia de los Andes que muestra la logística del cruce de la Cordillera y la Batalla de Chacabuco que van de la mano".



Admiración total



Para Gonzalo Torres, "hay que volver a poner en valor la hazaña y lo heróico del Cruce de los Andes y la Batalla como inicio del plan continental planeado por San Martín que fue puntapié inicial para liberar el Alto Perú por vía marítima. Me parecía que debñía recordarse la proeza y epopeya independentista de liberación de Argentina, Chile, Perú y del resto latinoeamericano", explicó el artista. Por este motivo el mural también cuenta con las banderas de los países vecinos por la idea de "hermanar el continente para no dejar de separarnos por cuestiones históricas de otra índole".



Inauguración



Este viernes 17 de agosto a las 10.30 horas el Instituto Privado Sierras Bayas realizará el acto de paso a la inmortalidad del General San Martín en el lugar donde está plasmada la obra. Se invita a la comunidad a participar.